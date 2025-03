Nagy fogyás: Orsolya 3 gyerek után, 45 évesen vágott bele a diétába, elképesztő eredményt ért el

– Kezdetben többet ettem, mert a mozgás hatására, nagyobb lett a kalória szükségletem – meséli. – Nem koplaltam, igyekeztem az igényeimnek megfelelő mennyiségű táplálékot bevinni. A mérleg körülbelül 5-6 hónap után mutatott változást. De addig is, láttam, hogy átalakul a testem, több lett az izom, kevesebb a zsírréteg. Fokozatosan egyre jobban éreztem magam, fittebb lettem, könnyebben felkeltem, frissebb voltam, délután nem fáradtam úgy el, nem szuszogtam a lépcsőn. Az is motiváló volt, hogy a kezdeti nehézségek után, egyre jobban bírtam az edzéseket, kialakult egyfajta állóképességem. Nálam most már annyira beállt a rendszer, hogy szinte magától mennek le a kilók. Ismerősök is megemlítik, hogy mennyit fogytam. Végre teljesen máshogy öltözködhetek. Egy sima farmerben is előnyösebb fazonokat hordhatok. Persze nem az a cél, hogy fiatalos ruhákat viseljek, de jó érzés, hogy például ugyanolyan dzsekim van, mint a 21 éves lányomnak…

Egyszerű diétás ételek: Orsolya minden nap főz

Orsolya igyekezett változtatni az étkezésein is, de nem szeretett volna csirkemell – saláta jellegű ételekre váltani.

– Kevesebb szénhidrátot, kenyeret, cukrot fogyasztok. Az olajat pedig lecseréltem sertészsírra, mert meggyőződésem, hogy jobban működik az emberi szervezettel. Gyakran fogyasztok húsokat, fasírtot, leveseket, például tyúkhúslevest. Akkor eszem, hogy ha éhes vagyok. Igyekszem este 6 után nem fogyasztani semmit, de ha mégis megéhezek, akkor inkább bekapok valamit. Azt az elvet követem, hogy inkább azt eszem, amit éppen kíván a szervezetem, viszont figyelek a mértékre. Igyekszem a gyerekeket is egészségesebb irányba terelni, de nem erőltetek rájuk semmit. Ami fontos, hogy legyen mindig reggeli, ezért igyekszem nekik is szendvicset készíteni. Ha nem is délre, de minden nap főzök, a többit pedig a büfében megoldják maguknak. Azt gondolom, hogy ha van otthon meleg ennivaló, akkor kisebb a lehetősége, hogy mondjuk egész nap pogácsát egyenek.