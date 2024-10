Hihetetlen fogyás: 40 kilót adott le pár hónap alatt a 25 éves Adrián – elárulta a titkát

Mivel lemezlovasként is tevékenykedtem, ezért láttam a rólam készült fotókat és videókat, amik egyáltalán nem tetszettek és a performanszomon is látszott: lélektelen kiállás, izzadás, fáradtság. Mivel tudtam, hogy október 11-én lesz egy számomra meghatározó fellépés az Akvárium Klubban, ezért ez is egy hatalmas motiváció volt, hogy mire ott színpadra állok, szeretnék egy elfogadható formát felmutatni, amire jó ránézni.