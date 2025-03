Az elegendő alvás nemcsak éberebbé és fittebbé tesz bennünket, hanem a sóvárgást is csökkenti – ezáltal segít a fogyásban. Van azonban egy olyan alvási szokás, amitől könnyebben felszaladhatnak a kilók.

Fotó: Pexels

Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet tanulmánya szerint alvás közben bármilyen fény megzavarhatja az anyagcserét, ami különösen a nőknél vezethet súlygyarapodáshoz – írja a Brigitte.

Tehát, ha azon emberek közé tartozol, akik tévézés közben szeretnek szunyókálni, akkor ezt a szokást érdemes átgondolnod. A fény ugyanis – legyen az a televízió képernyője vagy akár egy éjjeli lámpa – megzavarhatja az alvás-ébrenlét ritmusodat. A szervezet ilyenkor azt az üzenetet kapja, hogy maradjon ébren és legyen aktív, ami hatással van az anyagcserére is. Emellett csökken a melatonin termelődése, amely az alvás szabályozásában játszik fontos szerepet. Ennek következménye lehet a fokozott étvágy és persze a nagyobb mennyiségű ételfogyasztás is.

Ez lett a kutatás eredménye

A kutatás során közel 44 ezer amerikai nő alvás közbeni adatait rögzítették és elemezték. Az eredmények szerint azok a nők, akik tévé vagy más fényforrás mellett aludtak, 17 százalékkal nagyobb eséllyel szedtek fel plusz kilókat, mint azok, akik teljes sötétségben pihentek. A vizsgálatból az is kiderült, hogy az érintett hölgyek öt év alatt akár tizenegy, de minimum öt kilogrammot híztak. A felmérés közben a szakemberek természetesen az étrendet és a testmozgást is figyelembe vették. A kutatók úgy vélik, hogy hasonló eredményeket kapnának akkor is, ha a vizsgálatban férfiak vettek volna részt.