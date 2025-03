Életmódváltás: Szonja 35 kilót fogyott önerőből, elárulta a titkát

„Életmódváltás után megváltozott az életem”

Szonja alig hiszi el, mekkorát fordult vele a világ.

– A legfontosabb változás, hogy helyrejött az egészségem. Az életmódváltásom után körülbelül fél évvel már helyreállt a vérnyomásom és elmúltak az asztmás tünetek is. Lecseréltem a ruhatáramat, most már XS-es ruhákat hordok.

Szuper dolog, hogy bármit fel tudok venni. Sokkal jobb a közérzetem, jobban érzem magam, megnőtt az önbizalmam. Rengeteg visszajelzést kapok, talán már túl sokat is.

Sokan szeretnének megismerkedni velem. Gyakran írnak rám az interneten, sőt személyesen is megszólítanak a férfiak. Volt olyan is, amikor a magas, jó kiállású, 16 éves fiammal sétáltam a boltban, és odaszólt egy fickó neki: de jó barátnőd van. A fiam meg visszaszólt: ő az anyám! Persze nagyon jól esik minden ilyen dicséret, jó motivációt nyújtanak, de még nem érzem magamban a nyitottságot egy új kapcsolatra. Büszke vagyok rá, hogy meg tudtam csinálni és tudom tartani a súlyom. Ha megnézem a régi képeimet, olyan, mintha nem is én lennék.