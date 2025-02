4 csillagjegy, akik Valentin-nap után kegyetlenül szakítani fognak a párjukkal

Ikrek

Az Ikrek őszintén szólva túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy foglalkozzanak a kapcsolatukban megjelenő problémákkal. Újra és újra eltolják azt a bizonyos bili kiborítását, amire a Valentin-nap csak egy újabb ürügy a számukra. Az Ikrek azt állítja, hogy túl kegyetlen lenne kidobni a partnerét közvetlenül a szerelmesek ünnepe előtt, de az igazság az, hogy túlságosan elkényelmesedtek és önelégültek, annak ellenére, hogy a jelek szerint a dolgok rossz irányba haladnak. Szándékosan keresik a figyelemelterelést, hogy elkerüljék a szívfájdalmat. Még ha ők maguk is fontolgatják a szakítást, ez nem jelenti azt, hogy ez az a végkifejlet, amit ők akartak. A reményeket és álmokat hagyni, hogy a szőlőtőkén haljanak meg, nehéz pirulát lenyelni.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Rák

A Rák nem tudja rávenni magát, hogy most vessen véget a kapcsolatának. Van valami a karácsonyi és a Valentin-nap közötti időszakban, ami a szebb napokra emlékezteti őket. Ajándékok, amelyek emléktárgyakká váltak, beszélgetések, amelyek életre szóló emlékké szilárdulnak. A Rák abban reménykedik, hogy ha csak még egy hónapig vagy hétig ragaszkodik ezekhez a szép emlékekhez, akkor a kapcsolatnak van esélye visszatérni abba az állapotba, ahol akkor volt. A bizalom és a beteljesülés helyére, ahelyett a káosz helyett, ami az utóbbi időben jellemző volt. A hitük csodálatra méltó, még akkor is, ha egy nagy adag tagadással árnyalt, és az a személy, akitől a legjobban félnek, hogy megbántják, az saját maguk.

Kos

A Kosok a szakítással egészen a Valentin-nap utánig várnak, mert nem akarnak előtte veszekedni. Tiszta szakításra van szükségük, késő esti részeg SMS-ek vagy bosszúálló kirohanások nélkül. Tudják, hogy a partnerük milyen mélyre tud süllyedni, és inkább belenyugszanak még egy előre elkészített vacsorába, minthogy a nagy ünnep előtt adják ki az útjukat. Már egy ideje tudják, hogy itt a vége, és bármennyire is felzaklató beismerni, hogy a dolgok már nem menthetőek, a legtöbb, amiben reménykedhetnek, hogy elkerülnek minden felesleges drámát. A ragtapasz letépése már önmagában is elég nehéz, nem kell még sót is szórni a sebre, hogy a szerelmesek napján szakítanak.