Tragédia miatt elmaradt a súlyos beteg Lacus és Bogi megsegítésére szervezett rendezvény

A Bors korábban elsőként hívta fel a figyelmet arra a nagykanizsai családra, melynek tagjai hatan élnek egy fedél alatt. A Reichert család négy gyermeke közül sajnálatos módon a kis Lacus és Bogi is többféle betegséggel kell megküzdjön a mindennapok során. Ráadásul egyelőre az orvosok sem tudták pontosan beazonosítani a betegségüket, ami miatt a kezelésekkel sincs könnyű dolguk.

Lacus és Bogi egyaránt többféle betegséggel küzd. Lacus egészségi állapota ráadásul súlyosabb / Fotó: Lacus és Bogi Világa Alapítvány

A kisgyermekek kezelése és a család segítése érdekében egy jótékonysági rendezvényt szerveznek, ám nemrég egy családi tragédia is beárnyékolta a mindezt, mely kapcsán a családfő, Zsolt beszélt akkor lapuknak.

Sajnos egy nagyon közeli családtagunk váratlan és súlyos betegsége miatt át kellett tegyük a december elejére tervezett rendezvényt február közepére

- mondta el a Borsnak december elején Zsolt, aki cseppet sem számított a decemberi tragédiára, mely nem sokkal később bekövetkezett.

Sajnos bekövetkezett a tragédia, december 10-én elvesztettük apósomat, a rendezvény eredetileg december 7-én lett volna, így talán jobb is, hogy áttettük most februárra

- tudtuk meg az édesapától, aki több újdonságot is megosztott a Borssal.

- Nehéz időszakon vagyunk túl, a gyermekeket is megviselte, hogy elment a nagyapjuk, de egy pszichológus is a segítségünkre volt a rossz hír közlésében, bár ez még így is rányomta a bélyegét a karácsonyi időszakunkra. Az ilyesmit egy felnőtt ember is nehezen tudja feldolgozni, nemhogy egy gyerek, így azért egy kis időre volt, illetve lesz még szüksége mindannyiunknak - folytatta Zsolt, akitől azt is megtudtuk, hogy a gyermekek számára létrehozott alapítvánnyal kapcsolatban is történt némi változás.

Bogi állapota szerencsére nem olyan súlyos, mint testvéréé, Lacusé / Fotó: Lacus és Bogi Világa Alapítvány

A Lacus és Bogi Világa Alapítvány életében személyi változás történt, új kurátoruk lett, az anyósom vette át a tisztséget, melynek lepapírozása részben még folyamatban van

- ezen felül egy örömhírről is beszámolhatott a Reichert család, megvannak ugyanis az új, február 15-ei rendezvény fellépői.

Koós Réka száz százalék, hogy jön és ha minden igaz, akkor közel teljes lett a névsor

- jegyezte meg Lacus és Bogi édesapja, aki úgy tudja, hogy Koós Réka egy workshopon vesz majd részt az adománygyűjtő rendezvény előtt, melynek egyébként a tiszteletdíjáról is lemondott.