"Terhes vagy?" - Sírva borult ki a túlsúlyos nő, ezzel a trükkel fogyott le

Francesca Bell 2024-ben 95 kg volt. Az egyik kollégája meg is kérdezte, hogy hányadik gyermekét várja, ami érthető módon nagyon rosszul esett neki. Francesca zavartnak és frusztráltnak érezte magát, aminek mélypontját egy munkahelyi konferencián érte el, ahol nem fért bele a korábbi ruhájába. Az öltözőben sírt, amikor egy kollégája megkérdezte

,,Te terhes vagy?"

A fogyás módszereiről már számos dietetikus, orvos írt tanulmányokat, azonban sokak még mindig keresik a siker titkát. Francesca is így tett, amihez ihletet egy olaszországi utazása alkalmával merített. Azt gondolta, ha az olaszok úgy, hogy tésztát, pizzát és zserbót esznek, karcsúak tudnak maradni, akkor ő miért ne tehetné? Elkezdett kutatni, tanulmányokat olvasott a Harvardról és a Journal of Nutrition and Dietetics-ről és ott megismerkedett az olaszok étkezési szokásaival, hagyományaival. Sok ésszerű dologgal találkozott, minthogy együnk zöldséget, gyümölcsöt, de néhány érdekességbe is belefutott.

A kutatásai során saját ,,britalian" diétát hozott létre és követett olyan aranyszabályokat, minthogy délelőtt 11 óra után ne fogyasszon már tejeskávét. Emellett kalóriakorlátot állított fel.

A változás sokkolta

Francesca nem hitte el, hogy súlyt veszített, miközben mindent ehetett, amit szeretett volna. 2024 májusa és decembere között 38 kg-ot fogyott, miközben pizzát, tésztát is fogyasztott. A ,,britalian" diéta a kalória csökkentését és az feldolgozott élelmiszerek kerülését foglalja magában. Napi tízezer lépést tett meg, és nem kellett lemondania a borról, sőt nyugodtan evett olykor desszerteket is. Magára se ismert a tükörben, 18-as méretről 8-as méretre sikerült lefogynia.

Sokan a rengeteg korlátozástól és ételmegvonástól riadnak vissza és nem mernek belevágni a fogyókúrába, de Francesca még könyvet is írt arról, hogyan nem kell lemondani azokról az ételekről, amiket szeretünk.