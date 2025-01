Heti horoszkóp: egy csillagjegynek pénzt hoz, egy másiktól pénzt visz a hétvégi bolygóegyüttállás

Horoszkópunk nem csak arról árulkodik, milyen jellemmel bírunk, milyen erősségeink és hátrányos tulajdonságaink vannak, de arról is, milyen események alakítják a sorsunkat akár hosszú, akár rövidebb távon. Ha hallgatunk az univerzum által küldött jelekre, akkor 2025 úgy alakulhat, ahogy igazán szeretnénk, ugyanakkor csillagjegyünktől függően egy-egy hetünk is máshogy alakulhat, ha nyitott szemmel (és szívvel) járunk a világban. Most az Astronet segítségével mutatjuk meg, kire mi vár a január 27-vel kezdődő héten.

Mit ígér a heti horoszkóp a január 27-től február 2-ig tartó napokra? Fotó: Bors

Heti horoszkóp (január 27-február 2.)

Kos

A hét kezdete (mely egyúttal a január vége is lesz) egy olyan Nap-Hold-Merkúr-Plútó bolygóegyüttállással kedveskedik neked, melynek köszönhetően rájössz, mennyire fontosak számodra a barátok és a szövetségesek. A hét második felében a lazítás, a pihenés kerül a középpontba – már ha hallgatsz a csillagokra!

Bika

A hét komoly lehetőségekkel kecsegtet, így most semmiképp nem dőlhetsz hátra. Valamilyen olyan ajánlatot kapsz a karriereddel kapcsolatban, amit alaposan végig kell gondolnod. Ne siess a válasszal. Február 1-jén bolygód, a Vénusz együtt áll a Holddal és a Neptunusszal a Halak jegyében, ami pontosabbá teszi majd a megérzéseidet.

Ikrek

Két komoly bolygóegyüttállás is fog segíteni téged a hét folyamán – ha hagyod! Kedden és szerdán a Vízöntőben együttáll a Nap, a Hold, a Merkúr és a Plútó, majd szombaton a Halakban a Hold, a Vénusz és a Neptunusz teszi ugyanezt. Használd ki a kedvező helyzetet!

Rák

Egész héten úgy érzed, hogy hiába készítesz terveket, valami hiányzik. Nem vagy teljesen elégedett, de nem tudod, miért. Egészen szombatig: ekkor ugyanis egy kedvező bolygóegyüttállás mindent más színben tüntet fel, és végre minden a helyére kerül. Ismét rájössz: hiába az észérvek, a szívednek is összhangban kell lennie az elhatározásaiddal.