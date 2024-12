Ennek az öt csillagjegynek hoz változást a közelgő telihold – te köztük vagy?

A telihold mindig valamilyen átalakulás, valamilyen változás kiteljesedése, csúcspontja, korábbi események hatásainak kozmikus beérése. Épp ezért kiemelt jelentősége van az asztrológiában. Az idei év utolsó teliholdja vasárnapra, december 15-re esik. Most eláruljuk, mely csillagjegyek tapasztalhatják meg a legjelentősebb változásokat a telihold energiáinak köszönhetően a következő napokban.

Kinek hozza el a legtöbb változást a telihold? Fotó: Pexels

Ennek az öt csillagjegynek hozza a legtöbb változást az idei utolsó telihold

Bika

A Bikák elsősorban anyagi téren érezhetnek jelentős változást, méghozzá korábbi erőfeszítéseik, korábbi, kitartó munkájuk eredményeként. Ez jelenthet fizetésemelést, egy egyszeri, komolyabb összeget, egy új pozíciót vagy akár egy új álláslehetőséget – annyi bizonyos, hogy ha most okosan döntenek, akkor megalapozhatják a 2025-ös év anyagi jólétét. Sajnos azonban a csillagok költekezésre is csábítanak: ennek most ellen kell állni, különben volt pénz, nincs pénz!

Ikrek

Az Ikrek számára az év legfontosabb teliholdja következik. Elsősorban személyes téren tapasztalhatnak jelentős változást: alighanem egy régóta nyitott kérdésben kaphatnak végre lezárást, ami segít továbblépni, új fejezetet nyitni az életükben. Könnyen lehet, hogy egy régi álom is elérhető közelségbe kerül. Az Ikreknek egyetlen dolgot kell tenniük: ahelyett, hogy otthon gubbasztanak a sötétben, kilépnek a fényre – mind átvitt, mind tényleges értelemben.

Szűz

A kemény munka végre meghozza a gyümölcsét! A Szűz a karrierje terén tapasztalhat komoly változásokat: vagy valamilyen mérföldkőhöz érkezik, vagy előléptetik, esetleg új álláslehetőség kínálkozik. Aki pedig eddig úgy érezte, hogy talán nem a legjobb helyen van szakmai szempontból, annak a telihold tisztánlátást és bizonyosságot hoz, mely új karriercélok kitűzésével jár 2025-re.