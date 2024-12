A kemény külső hasonló belsőt takar: ez a 3 leggonoszabb csillagjegy

Vannak, akiket az együttérzésükért, a szeretetteljes hozzáállásukért kedvelünk, és bizony akadnak olyanok, akiknek ugyan ezen tulajdonságokat visszafogottabban mérték, de egyenességüket és őszinteségüket tiszteljük bennük. Ők azok, akik a szemedbe mondják az igazságot még akkor is, ha az fáj, emiatt sokak szerint gonoszak. Máskor kifejezetten ridegnek tűnnek. Vajon belül is ilyenek? Csillagjegyük alapján leplezzük le, kikről is van szó.

Vannak csillagjegyek, akiket nem feltétlen az empátiájuk miatt szeretünk... Fotó: Pexels

Ők a legridegebb csillagjegyek

Skorpió

E jegy szülötteinek kegyetlen oldala akkor tör a felszínre, ha úgy érzik, valaki elárulta őket. Ekkor bizony jajj annak, aki visszaélt a bizalmával, hiszen hamarosan megtapasztalja, mennyire számító, rideg és bosszúszomjas tud lenni a Skorpió, aki nem csak azt tudja pontosan, hová szúrjon, hogy a legjobban fájjon, de azt is, mikor: képes heteken, hónapokon, sőt, éveken keresztül várni, miközben a harag nem csillapodik benne.

Bak

A Bakok keményebb, sőt, kegyetlen oldala akkor mutatkozik meg, ha a munkájukat, a törekvéseiket vagy a hírnevüket aláássa valaki. Ezen ambíciókkal teli jegynek ugyanis mindennél többet jelent az előbbre jutás, a társadalmi ranglétrán és a karrierben egyaránt, így ha valaki ebben akadályozza, netán kifejezetten hátrányos helyzetbe juttatja őket, támadásba lendülnek. Ráadásul jellemzően elnyomják az érzelmeiket a célorientáltság érdekében, ezért eleve ridegnek hiszi őket mindenki. Persze igazából nem akarnak ők kegyetlenek lenni, egyszerűen mindennél többre értékelik a tiszteletet és az eredményeket.