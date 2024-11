4 szingli csillagjegy, akire a következő egy évben eljegyzés vár

Szinglik, ne búsuljatok! Most talán még nem csak hogy egyedül vagytok, de elképzelhetetlenül távolinak tűnik, hogy valaki mellett megállapodjatok – az univerzum azonban nem csak szerelmet, de eljegyzést ígér négy csillagjegynek. Horoszkópod árulkodik arról, a következő egy évben ujjadra húzzák-e azt a bizonyos gyűrűt...

Egy év, és neked is felteszik azt a bizonyos kérdést. Csillagjegyed árulkodik arról, mit hoz számodra a jövő! Fotó: Pixabay

Csillagjegyek, akikre eljegyzés vár a következő egy évben

Halak

E jegy szülöttei talán még nem is sejtik, hogy hamarosan a nagybetűs Szerelem kopogtat be hozzájuk. Ha pedig ez megtörténik, rajtuk nem fog múlni, hogy az első fellángolást eljegyzés is kövesse rövid időn belül! Ha valaki, hát a Halak tudja, mit keres, és ha valakiről azt érzi, ő lehet az igazi, akkor nem gördít akadályokat a kapcsolatuk fejlődésének útjába. Sőt! Ha úgy érzi, valaki olyan mellett van, akivel igazán összeillenek, akkor alig várja, hogy elkezdhessék a közös életüket!

Szűz

A Szűz a következő egy év során nagy valószínűséggel végre találkozik azzal a személlyel, akiről meggyőzte magát, hogy nem is létezik. Ezen analitikus, tökéletességre törekvő jegy oly magasra tette a lécet, hogy eddig nem volt, aki megugorja, és már maga is elhitte, hogy ez a világ rendje. Elege van a második esélyekből, a kikönyörgött bocsánatokból, a kényszerű folytatásokból. Most azonban megtörténik a lehetetlen, és jön valaki, aki más: aki nem csak megfelel, de szó szerint tökéletes.