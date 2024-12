Nagyobb hatással van ránk a téli napforduló, mint azt gondolnánk!

A téli napforduló több szempontból is jelentőségteljes - hívja fel rá a figyelmet a Fanny magazin. Egyrészt azért fontos, mert ezen a napon lesz a leghosszabb az éjszaka és a legrövidebb a nappal, másrészt azt is jelzi, hogy mindjárt itt vannak az ünnepek, és ideje ráhangolódni. Ez sok szempontból megterhelő lehet, mert ilyenkor mindenki a legjobbat szeretné a hozzá közel állók a szerettei számára. Éppen ezért fontos, hogy ebben az időszakban kicsit magunkban is megtaláljuk az összhangot, a szeretet középpontunkat, mert csak így tudunk mi is szeretetet adni másoknak. Fontos, hogy a szeretteinkkel is harmóniában legyünk, és bevonjuk őket a karácsonyra való felkészülésbe.

Emellett az is lényeges, hogy nem szükséges mindig mindenhol a tökéleteset nyújtanunk, hiszen a legfontosabb energia, ami igazán számít, az a szeretet energiája

– hívja fel a figyelmünket Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

A téli napforduló több szempontból is jelentőségteljes Fotó: MG

Adjuk át neki magunkat!

Nagyon fontos lenne a befelé figyelés a téli napfordulón, hiszen testileg és lelkileg is úgymond téli álmot alszunk, akárcsak a természet, hogy aztán tavasszal újult erővel felébredjen. Ha tehetjük, akkor alkalmazkodjunk ehhez a mágikus naphoz. Tudom, hogy ma már kevésbé megoldható ebben az állandó rohanásban, de próbáljunk meg egy kicsit bekuckózni, meditálni, és hagyni, hogy együtt lüktessünk a téli napforduló energetikai áramlásával.

A tűz szimbóluma

Ezen a napon lesz a leghosszabb éjszaka, de ez termékeny sötétség, amelyből az elcsendesedésnek köszönhetően előbukkan lelkünk vágya, amely az élettel kapcsolatos új inspirációkra sarkall minket. Vagyis kitisztul a kép, hogy mi az, amit meg kell tennünk saját magunkért és a környezetünk kapcsolati rendszeréért. Ezzel emeljük személyes növekedési ciklusunkat is. Ebben az időszakban a tűz erejének fontos szerepe van, ugyanis a tűz melege és fénye mutatja meg, hogy mindig van kiút a sötétségből. Ráadásul, ha a magunk fényét és melegét emeljük lélekben, akkor azzal a mindennapjainkra is pozitív hatást gyakorolunk. Amennyiben bármilyen spirituális tevékenységet folytatunk ezen a napon vagy ebben az időszakban, akkor egy gyertyával vagy mécsessel is tudjuk a tüzet pótolni.