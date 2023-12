Közeleg a téli napforduló: csodát ígérnek a bolygók ezeknek a csillagjegyeknek

A téli napforduló a varázslat és az átalakulás ideje, amely lehetőséget kínál arra, hogy összehangoljuk belső világunkat a kozmikus erőkkel. Az asztrológiában ez az esemény mély jelentőséggel bír, az őszről a télre való átmenetet jelzi. Fedezzük fel ezt az átmenetet, és azt, hogyan inspirálhat és vezérelhet bennünket az év ezen varázslatos időszakában!

December 21-én van a legrövidebb nappal és a leghosszabb éjszaka. Ez az égi esemény a megújulás, az újjászületés és az önvizsgálat időszakát jelenti. Arra hív bennünket, hogy befogadjuk a sötétséget, szó szerint és metaforikusan is, miközben a fény visszatérésére és az új kezdetekre készülünk. Az asztrológiában a téli napforduló jelzi a Nap átmenetét a Bakba, a Szaturnusz által uralt földi jegybe, amely olyan tulajdonságokat testesít meg, mint a fegyelem, az ambíció és a kitartás. Ez a váltás arra ösztönöz bennünket, hogy átgondoljuk céljainkat, új szándékokat tűzzünk ki, és mindent megtegyünk, hogy szilárd alapot teremtsünk az új évhez. Ez a kozmikus energia erős és megérett a megnyilvánulásra! Tehát felejtsük el az újévi fogadalmak listáját – és ehelyett hozzunk létre egy víziótáblát, vagy töltsünk el egy kis csendes időt a szabadban. Ha sétálunk a csípős téli levegőn, gyertyát gyújtunk, vagy hálásak vagyunk a föld ajándékaiért, akkor úgy érezhetjük, hogy kapcsolódhatunk valami önmagunknál nagyobb dologhoz.

Kos

A téli napforduló arra kér, hogy lassíts, és figyelj a részletekre, különösen a nyilvánosság előtt zajló életedben és karrieredben. Olvasd el az e-mailjeidet, és ellenőrizd, mindent rendben hagysz az ünnepekre. Reflektorfény ragyog rád és az általad végzett munkára, ezért készülj fel a megfelelő - karrier - irányba történő lökésre.

Bika

Ebben az évszakban megtalálod az önbizalmad, és végre azt érzed majd, a világ tetején vagy. Messzire utazol – mentálisan és talán szó szerint is –, és kívülről nézed majd magad. Most számodra tényleg csak a csillagok lesznek a határ! Légy bátor és lásd meg mindazt a szépséget, amit az Univerzum kínál neked. És mindenképp lásd meg a saját szépségedet is! Ha az utad során bármilyen elbicsaklás, akadály áll eléd, ne felejtsd el: pontosan ott tartasz, ahol neked lenned kell!

Ikrek

Mikor pihentél igazán utoljára? Ezen a téli napfordulón engedd meg magadnak a béke szabadságát. Ha nem kapcsolsz ki néha, nem pihensz valójában, könnyen kiéghetsz és akár depresszióssá is válhatsz a mentális fáradtság miatt. Ebben az időszakban az lesz a legfontosabb, hogy végre törődj magaddal és azokkal, akik igazán közel állnak hozzád.

Rák

A száncsengő hangja az esküvői harangokra emlékeztet? Talán a párod elszánja magát és felteszi neked a nagy kérdést. Ha szingli vagy, akkor remek alkalom arra, hogy kipróbáld a társkereső alkalmazásokat. A szerelem, a szeretet az évnek ebben a varázslatos szakaszában a levegőben van, akár a szeretőddel, a legjobb barátoddal vagy a kedvenc családtagoddal töltöd az időt. És ne feledkezz meg a legfontosabb kapcsolatról, az önmagaddal való kapcsolatról! Most kiváló alkalom a naplóírásra, és komolyan foglalkozni azzal, hogy mit szeretnél ebben az életben.

Oroszlán

A téli napforduló téged is arra kér, tartsd tiszteletben a fizikai korlátaidat, és gondolj a fizikai és mentális egészségedre. Az ünnepi nyüzsgés beszippanthat, de tarts egy kis szünetet, lazíts, lélegezz mélyeket. Itt az idő, hogy először a saját poharad töltsd meg, mielőtt a többiek poharával foglalkoznál! Foglalkozz kicsit magaddal, és akkor megőrzöd a sugárzó önbizalmad is!

Szűz

Ha listát készítesz, kétszer is ellenőrzöd. De ez az időszak nem a tökéletességről szól, sokkal inkább arról, hogy ússz az árral, hagyd magad sodortatni, játssz és szórakozz! Rendezd át a nappalit, süsd meg a kedvenc pitédet, menj el egy-két romantikus randevúra. Oszd meg a legújabb ötleteidet a világgal!

Mérleg

Ez a téli napforduló arra kér, hogy tölts időt azokkal, akiket nagyra tartasz. A családod, sőt, talán a rég nem látott unokatestvéreid is feltűnnek most a családi asztalnál. Számodra ez az időszak a család körül forog. Szerencsére már tudod, hogyan lehet hívogató, meleg, bensőséges hangulatot teremteni. Még ha a családi ügyek most kicsit nehéznek is tűnnek, mindenkinél jobban tudod, hogyan kell békefenntartót játszani. Csendesítsd el a külvilágot, gyújts egy gyertyát, és gyakorolj hálát az életedben élő emberekért és azokért, akik hamarosan beléphetnek abba.

Skorpió

Szociálisabbnak és energikusabbnak érzed magad, mint általában, Skorpió! Ha a kreatív ötletek áradnak, itt a tökéletes alkalom, hogy megoszd őket a világgal, vagy legalább a helyi közösséggel. Tedd közzé alkotásaidat a digitális közönség számára, kezdd el megírni azt a könyvet, amelyet halogatsz, és menj el a szomszéd ünnepi partijára! A társadalmi lehetőségek minden sarkon felbukkannak számodra ebben a szezonban. Egy kihívásokkal teli év után megérdemled ezt. Itt az ideje újra mosolyogni és nevetni!

Nyilas

Dőlni fog hozzád a pénz, Nyilas! Lehet, hogy megkapod azt az előléptetést, amire régóta vágysz, vagy egy nagy üzletet sikerül nyélbe ütni. Élvezd ki a sikert! De ne feledd, a legjobb dolog az ajándékozás! Oszd meg a sikereidet és a háládat azokkal, akik segítettek eljutni neked oda, ahol most tartasz. Hidd el, a te belső világod fog gazdagodni ezáltal!

Bak

Idén keményen dolgoztál, de ebben nincs semmi szokatlan. De az év ezen szakaszában itt az idő, hogy büszkén megmutasd magadnak és a világnak, mit értél el az idei évben. Fogadd megelégedéssel a bókokat, hiszen megérdemled őket! Készülj fel, hogy új lehetőségek, új barátok, új munkahelyi kapcsolatok érkeznek az életedbe. De ami a legfontosabb: most élvezd a feléd áradó szeretetet, elismerést, tiszteletet. Az új évben úgyis visszaáll a mókuskerék.

Vízöntő

Ideje búcsút venni a rossz szokásoktól vagy az elavult kapcsolatoktól, amelyek már nem szolgálnak téged. Gondolj erre a téli napfordulóra úgy, mint a belső világod megtisztulási folyamatára. Jó szolgálatot tehetnek az olyan dolgok, mint a meditáció, a jóga, a szunyókálás és a sok egyedüllét. Ebben az időszakban az intuíciód is felerősödik, ezért próbáld meg elhallgattatni a külvilágot, hogy azokra a dolgokra összpontosíthass, amelyeket meg szeretnél kapni az életben, amiket be akarsz vonzani. Az előttünk álló év csak rólad szól, mivel a Plútó belép a jegyedbe, ezért rendkívül fontos, hogy nagyot álmodj és komolyan foglalkozz azzal az élettel, amit élni szeretnél.

Halak

A téli napforduló átformálja majd a baráti kapcsolataid. Inkább a minőség kerül előtérbe a mennyiséggel szemben és igyekezz olyanokkal együtt lenni, akikkel otthonosan érzed magad. Remek alkalom ez arra is, hogy találkozz régi barátokkal, új barátokat szerezz, vagy sebzett barátságokat gyógyíts. Ha megosztod pozitív energiádat másokkal, nagyszerű lehetőségeket kínálsz. Van benned ebben az évszakban valami, ami miatt az emberek szeretnének követni téged, és részesei lenni a világodnak, ezért hagyd, hogy lássanak és halljanak. Azért vagy itt, hogy változást hozz, de egyedül nem tudod megtenni.

