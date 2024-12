A rákbeteg Linda felfedte a titkot: ez a gyilkos kór öt előjele

A 34 éves Linda Chaveznél idén diagnosztizálták a tüdőrák egyik áttétes formáját, a bronchiális karciómát. A betegsége sajnos már átterjedt az agyára és a csontjaira is, és mindez azért következett be, mert túl későn fedezték fel nála a gyilkos kórt. Linda ezért TikTok-csatornát indított, hogy a közösségi oldal rövid videóinak segítségével felhívja az emberek figyelmét a betegség tüneteire. Célja, hogy a korai diagnózissal mások elkerülhessék az ő sorsát.

Lindán már nem segíthetnek az orvosok, ő azonban reméli, hogy videójával megmentheti más életét Fotó: TikTok

Linda elárulta: napjainkban sajnos egyre gyakoribb, hogy 50 év alattiakat is megtámadjon a betegség, azonban nekik sokkal nagyobb esélyük lehet a felépülésre, ezért még fontosabb, hogy odafigyeljenek a tüneteikre. De lássuk, milyen tünetekre figyelmezteti 50 év alatti sorstársait Linda!

1. Tartós köhögés

Lindánál évek óta rendszeresen köhögött. Bár a kezdeti időben ezek enyhe száraz köhögések voltak, idővel szúró fájdalmat alakítottak ki a mellkasában, és volt, hogy súlyosbodtak a tünetei, és már minden egyes köhögés fájdalommal járt a számára. A tüdőrák egyik legalapvetőbb és legismertebb tünete a folyamatos köhögés.

2. Fejfájás

A hölgy minden reggel fejfájásra ébredt, és volt, hogy 9 hónapon keresztül megmagyarázhatatlan fejfájás gyötörte, akkor is, ha fájdalomcsillapítókat szedett. Bár a fejfájás alapvetően nem kísérőtünete a tüdőráknak, Linda esetében ez is előre jelezte azt, hogy átterjedt az agyára is a rák.

3. Különböző fájdalom és bizsergés

Az egész testemben lüktető fájdalom tört rám néha. A csontjaimban és a testem minden pontján éreztem a fájdalmat és a bizsergést, még a lábujjaimban is. Nem tudtam megmagyarázni, hogy mi lehet a baj velem

– tette hozzá Linda.

4. Hirtelen rátörő fáradság, és rendszeres kimerültség

A hirtelen ránk törő, megmagyarázhatatlan fáradságérzet szinte az összes rák tünete. Linda esetében ez befulladással, és azzal járt, hogy néha oktalanul le kellett ülnie, mert úgy érezte magát, mintha nem kapna levegőt, és össze akarna esni a fáradtságtól. Reggelente nehezen tudott kikelni az ágyból, és nehezére esett bármire is hosszabb ideig koncentrálni.