Azt hitte a doktornő, csak túl sokat dolgozott: gyilkos kór támadta meg

Átesett egy második őssejttranszplantáción, valamint újabb kemoterápián, és ugyan kevés esélye volt, de a kezelés működött. Ma már öt éve gyógyultnak tekinthető – írja a The Sun.

Ez az öt év jelentős mérföldkő. Szerencsés vagyok, hogy életben lehetek. Azóta megváltozott a hozzáállásom a páciensekhez is, hogy én magam is egy voltam közülük – magyarázta, hozzátéve: visszatekintve ő is látja, milyen könnyű nem tudomást venni az aggasztó jelekről, így arra kér mindenkit, hogy inkább vizsgáltassák ki magukat, még ha semmiségnek tűnik is a panaszuk.