9 szexi praktika, így pezsdítsd fel a szerelmi életed az ünnepek alatt

Amilyen nagy örömmel várják a legtöbben az év végi ünnepeket, sokan éppen annyira aggódnak miattuk. A túltervezett feladatlista, az anyagi nehézségek, a családi programok feszültsége sok helyen elrontja az ünneplést. A karácsony, bár a párok igyekeznek már a kapcsolat elejétől egymással tölteni, inkább a nagyobb család ünnepe, amikor több nemzedék is együtt van, és nemritkán egyik helyről a másikra utazással telik. Amikor pedig már mindenki degeszre ette magát a bejglis lakomával, kellően elérzékenyült vagy megsértődött a kapott ajándékoktól, és behozta az összes játék-lemaradást a gyerekekkel, vajon marad még idő, energia és lehetőség a szenvedélyre? Somorjai Martina szexológus szakértő tippjeivel ebben az időszakban is életben tartható a tűz.

Neked is van bevált módszered? / Fotó: @Pexels



Adjunk csábító ajándékot!

Somorjai Martina szexológus szakértő tapasztalata szerint meglepően sok férfi bizonytalan abban, hogy a párja valóban szereti és élvezi-e vele a szexet, tetszik-e neki a technikája, őszinte-e vele az ágyban. Ez a bizonytalanság egy életen át elkíséri legtöbbjüket, az önbizalmuk megerősítése pedig a kapcsolatnak is jót tesz.

Amikor az egész család nálunk vendégeskedik, és örülünk, ha a gyerekek szobájába letett matracon jut hely az alvásra, legalább adjunk egymásnak szexi karácsonyi ajándékot (persze ne nyilvánosan, mindenki előtt). Mi lenne, ha ez idén egy szexuális tippeket tartalmazó könyv lenne? Természetesen nem az oktató-felvilágosító fajtából, hiszen nem az a cél, hogy a párunk megsértődjön, és azt gondolja, arra célzunk, lenne mit fejlődnie! Higgyük el, egy tippeket tartalmazó könyv még senkit nem bántott meg, de sok újat hozott rengeteg kapcsolatba.



Hívjuk kalandozásra!

Ha úgy érezzük, nem ötletek és új trükkök kellenek, és esetleg amúgy is bevállalósabbak vagyunk az ágyban, akkor itt lehet az ideje egy-két újabb kellék beszerzésének. Ez is ígéret lehet, amit a helyzettől és a karácsonyi programoktól függően akár azonnal ki is próbálhatunk. Ha az egyik fél kezdő, gondoljuk át a választást, hogy ne akarjunk túl nagyot ugrani. Egy kis borzongás még nem ártott meg senkinek, de a visszafogottabb kellékek is jó kezdetnek bizonyulhatnak, például egy toll, szemkötő.