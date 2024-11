Tegyél szivacsot a hűtőbe! Elképesztő, mi történik

A hűtőszekrényben lévő nedvesség kis mértékben teljesen normális jelenség – a hőmérséklet-különbségből adódik. Gond akkor van, ha túl sok víz gyűlik fel – ez az ételeknek sem jó, és a villanyszámla is megugorhat. A víz összegyűlik a hűtő alján és megfagyhat. Ez általában akkor következik be, ha eltömődött a lefolyó, szivárog valahol a rendszer, vagy elromlott a hőmérséklet-szabályozó. Utóbbi esetben persze szerelőt kell hívni, de a nedvesség felhalmozódását egy egyszerű trükkel is megakadályozhatod.

Túl sok nedvesség gyűlik össze a hűtőben? Nem jó jel, azonban van rá ellenszer Fotó: Pexels

Mindössze egy közönséges mosogatószivacsra van szükséged, hogy megszabadulj a hűtőszekrényedben lévő nedvességtől – és nem csak olyan értelemben, hogy feltörölheted vele a már összegyűlt vizet, hanem meg is akadályozhatod a kialakulását! Egyszerűen fogj egy szivacsot, tegyél rá egy evőkanál szódabikarbónát, majd tedd a hűtőszekrény egy magasabb polcára vagy a zöldségtartó rekeszebe – a szivacs pedig magába szívja a nedvességet. A víz beszívódik a szivacsba, amitől a zöldségek lassabban romlanak meg. A szódabikarbóna használata sem véletlen, mivel elnyeli a hűtőszekrényben lévő kellemetlen szagokat – árulta el a tippeket a mindmegette.hu.