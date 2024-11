A világ minden tájáról rendelik karácsonyra a magyar vállalkozónő zseniális ajándékötletét

Büszkén mutatja, hogy karácsonyra és a téli időszakra több újdonsággal is készülnek, például hópihe formájú mag-csomaggal. Hagara-Nagy Nóra sokáig újságíróként dolgozott, majd álmodott egy nagyot és megalapította a saját márkáját a Seed Bonbon Handmade-et - írja a Fanny magazin.

Hagara-Nagy Nóra sokáig újságíróként dolgozott, majd álmodott egy nagyot és megalapította a saját márkáját a Seed Bonbon Handmade-et Fotó: Fanny magazin

„Volt, aki szappannak, fürdőgolyónak nézte”

Éppen nyolc évvel ezelőtt, a karácsonyi szünetben kezdett el komolyabban gondolkodni azon, hogy a munkáját felváltaná egy kézzelfoghatóbb, saját gyártású termék előállítására.

Az ötlet évek óta gyűjtött inspirációk, gondolatok mentén született

– árulja el. – Ami biztos volt, hogy legyen maximálisan környezetbarát, kapcsolódjon a növényekhez, adjon élményt, legyen hasznos és mindenképpen dekoratív, hogy ajándékba szívesen adják majd. Így születtek meg az első ültethető magbonbonok egy kis konyhában. Több hónapnyi kísérletezéssel és utánajárással, engedélyek beszerzésével jött létre a márka, a saját webshop, és március végén volt is egy designer vásár, ahol élőben bemutathattam a termékeket. Itt tudtam meg, hogy sokan szappannak, fürdőgolyónak, de volt, aki leveskockának gondolta őket első ránézésre. Az édesség design mondhatni véletlenül került képbe, amikor is a karácsonykor használt bonbon készítő formákba tettem az irodai papírhulladék alapanyagot, és ezek a formák indították be a fantáziámat: legyen akkor minden édességekre hasonlító, így jól illik az ajándékozáshoz is, legyen az születésnap, nőnap vagy karácsony. Bonbon mellé vagy helyett, magbonbon. Az elmúlt két évben került ki bérgyártásba az elkészítésük egy közeli alapítványhoz, ahol megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak. A vállalkozás növekedésével a feladataim annyira kibővültek, hogy muszáj volt időt nyernem, és nagyon jól működik az együttműködésünk. A napom nagy részét irodában töltöm, ügyfelekkel kommunikálok, marketing és design feladatokkal foglalkozom, sokszor csomagolok, tervezek.

„Vittek belőle Indiától Brazíliáig”

A magbonbonok alapanyaga irodai papírhulladék. A magok összetételét, fajtáját folyamatosan válogatják, tesztelik. Már van egy nagyjából állandó összeállítás, amit a legtöbb terméknél használnak: zöld fűszernövények, mint a bazsalikom, petrezselyem, vagy egynyári virágok: körömvirág, pillangóvirág. Emellett vannak időszakos termékek, chili paprikás vagy cicafüves verziók.