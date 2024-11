4 csillagjegy, akinél működik a távkapcsolat

Kétségtelen, hogy ha a szerelem, a párkapcsolatok kérdése kerül szóba, akkor a távkapcsolat az egyik legmegosztóbb kérdéskör: van, aki szerint működhet a dolog, más pedig úgy vélekedik, már az is túl sok külön töltött idő, amíg a párok a maguk munkáját végzik nap közben. Hogy kinek van igaza, arra természetesen nem lehet választ adni, hiszen mindannyian mások vagyunk. Az azonban kijelenthető, hogy a következő csillagjegyek szülöttei sokkal jobban viselik a távolságból adódó kihívásokat, mint mások. Lássuk, kik is ők!

Mely csillagjegyeknek találták ki a párkapcsolatot? Eláruljuk! Fotó: Bors

Ezeket a csillagjegyeket nem töri meg egy távkapcsolat

Nyilas: a független lélek

A kalandvágyó, független Nyilas nehezen viseli a kötöttségeket, egy távkapcsolatban azonban megkapja azt a fajta szabadságot, amire vágyik. Ő az, aki nem igényli partnere folyamatos jelenlétét, és mégis képes hozzá mélyen kötődni érzelmileg. Ráadásul kellőképp rugalmas az élet minden területén, így a távkapcsolattal járó kihívásokhoz is könnyűszerrel alkalmazkodik.

Bak: az eltökélt társ

A Bakokra az élet minden területén jellemző, hogy hosszú távon gondolkodnak, eltökéltek és céltudatosak. Ez alakítja a szerelmi életüket is, és épp ezért mondható el róluk, hogy a távkapcsolatok is jól működnek náluk. Ők ugyanis készek beletenni azt a plusz energiát, ami egy ilyen kapcsolat életben tartásához szükséges. Mondhatni: erőteljes munkamoráljuk itt is megmutatkozik. Ha elkötelezik magukat, azt komolyan veszik, ugyanakkor értékelik a személyes tér szabadságát.