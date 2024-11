Vasárnapig három csillagjegy érzékelheti, hogy az univerzum próbára teszi a kapcsolatait. Ezek a kihívások nem mindig azt jelentik, hogy vége a kapcsolatnak, sokszor inkább egy lehetőséget kínálnak arra, hogy még erősebbé váljatok.

Mi vár ráf még a héten? / Fotó: Pixabay

Vízöntő

Bár úgy érezted, hogy a szerelmi kapcsolatodban végre elérkeztetek egy nyugodtabb időszakhoz, lehet, hogy ismét felkavaró események jönnek. Az utóbbi időben megtanultál bízni a saját fejlődésedben és együtt álmodoztatok a pároddal a jövőről, ezért amikor a héten egy jelentős akadály sodródik eléd, az megnehezíti ezt a tervezést, és ahogy megközelíted a problémát, az mindent megváltoztathat. A tartós szerelem és személyes fejlődés útján mindig lesznek próbatételek, ezért ahelyett, hogy rosszat feltételezel a szerelmedről vagy rá vetíted ki a frusztrációidat, próbáld megérteni, mi az oka annak, amit érzel.

Rák

Az elmúlt évben hatalmas fejlődésen mentél keresztül, nemcsak a kapcsolataidban, hanem saját magadhoz való hozzáállásod is sokat javult. Az önértékelés egyre fontosabbá vált a döntéseidben, de még sokszor kapcsolsz „küzdj vagy menekülj” módba kerülsz. Lazíts egy kicsit, mert a romantikus kapcsolatodban néhány régi seb újra felszakad a héten. Rájössz, talán a partnered valójában nem változott meg, ismétlődő ciklusokat éltek át, de az is lehet, hogy egy pénzügyi probléma jön elő. Bármilyen formában is jelentkezik a baj, fontos, hogy stabilan állj a döntéseidhez, és tudd, a legjobbat érdemled. Prioritásként kezeld az álmaidat és szükségleteidet! Ha új irányba terel az élet, érdemes átgondolni, hogy mivel vagy elégedett, sosem késő emelni az elvárásaidon.

Ikrek

A hét számodra sok változást és lehetőséget tartogat. A Szaturnusz és Neptunusz a karrieredre lesz hatással, segítve téged abban, hogy elköteleződj azokért a dolgokért, amelyeket el akarsz érni. November 9-én szerencsés napod lesz az anyagiakat tekintve, ám ez megterhelheti a párkapcsolatodat. Figyelj oda minden ultimátumra vagy döntésre. Sosem akartad feláldozni magad vagy az álmaidat a partneredért, és ha a kapcsolat egészséges, az „egyik vagy másik” választási kényszere nem fog felmerülni, de ha valami nem működik köztetek, még ez is megtörténhet...