Ezért éri meg palackos víz helyett vízadagolóra váltani

Tiszta vizet a pohárba

Bár ma már a csapvizet is szigorú szabályok szerint kezelik, elöregedett vízvezetékekből is származhatnak nem kívánt anyagok, amelyek kellemetlen ízt, szagot és állagot okozhatnak. Ezért aki tart a csapvíztől, illetve a vezetékben található vegyületektől, beszerezhet egy vízszűrős kancsót, mellyel kiküszöbölhető többek között a klór, a mikroműanyag, a homok, a nehézfémek, de a rozsda és a vízkő szervezetbe jutása is.

Lágyítja a vizet

Alapvetően a vízszűrő kancsó aktívszenes technológiával működik, amely megköti a csapvízből származó mikro- és makroszennyeződéseket. Ezt az alapfunkciót másfajta szűrőbetétekkel, például ioncserélő gyantával lehet kiegészíteni, amely a víz keménységét is csökkenti, sokkal lágyabb és kellemesebb lesz a víz íze. A drágább, ismert márkáknál az ioncserélő gyanta már eleve benne van a szűrőbetétben, de külön is megvásárolható.

Cseréljük a betétet

Amellett, hogy csökkenti a szennyeződéseket és lágyítja a vizet, nagy előnye még az ára is. A kancsó egyszeri, pár ezer forintos beruházás, igaz, a szűrőbetétet időközönként cserélni kell. Néhány havonta újat kell beszerezni attól függően, milyen gyakran használjuk a kancsót, de még így is olcsóbban jön ki, mintha palackozott vizet vásárolnánk nap mint nap az üzletben.

Mindig kéznél van

A kancsónak egyszerű a használata, nincsenek bonyolult gombjai, használatához nem kell semmit sem telepíteni és nincs szükség szakemberre sem. Nem mellesleg könnyedén bárhová magunkkal vihetjük, ha elutazunk. A hűtőbe is betehetjük, ha hideg vizet szeretnénk inni, ráadásul közben megkíméljük magunkat a műanyag palackok cipelésétől, tárolásától, macerás beváltásától.

Jobb lesz a minősége

A kancsóban található szűrőbetét a víz keménységét is csökkenti, ami jót tesz a háztartási gépeinknek, így a szűrt vizet tea- vagy kávéfőzőbe, vagy akár vasalóba is önthetjük, de használhatjuk főzéshez is, amitől még finomabbak, ízletesebbek lesznek az ételeink. Sőt, még a vágott virágok is tovább maradnak frissek, ha szűrt vízben állnak.