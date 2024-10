Kiderült az igazság napjaink legnépszerűbb szuperfoodjáról: tényleg egészséges mindennap avokádót enni?

Nem csoda, hogy világszerte megnőtt az avokádó fogyasztás, hiszen nemcsak tele vannak tápanyagokkal, de vajas, enyhén diós izének nehezen lehet ellenállni. Magas kalória és zsírtartalma azonban megkérdőjelezi, vajon egészséges-e az avokádó rendszeres fogyasztása.

Az avokádó tartalmazza a legtöbb zsírt, kalóriát és fehérjét a gyümölcsök közül Fotó: Pexels.com

Milyen pozitív hatásai lehetnek a rendszeres avokádó fogyasztásnak a szervezetre?

Ezek a különleges gyümölcsök nem csak tápértékükben lenyűgözőek, hanem vitamin és rosttartalmukban is. Nézzük meg pontosan milyen hatással van a szervezetre.

Segíti a belek egészségét

Az egészséges bélrendszer ápolása fontos mindenkinek az általános egészség és jólét szempontjából. Az avokádó kiváló mennyiségű élelmi rosttal van tele, ami segíti a bélrendszer működését. Egy avokádó körülbelül 13,5 gramm rostot tartalmaz, ami közel a fele a napi 28-34 grammos ajánlásnak.

Segíti az egészséges testsúly tartását

Bár az avokádók magas zsírtartalmuk miatt, magas kalóriatartalmúak, egy 2022-es, a Journal of the American Heart Association újságban megjelent tanulmány szerint azok az emberek, akik hat hónapon keresztül napi egy avokádót ettek stabil testsúlyt tartottak fent. Más szóval, az avokádó fogyasztása nem járult hozzá a súlygyarapodáshoz.

Csökkentheti a szívbetegségek lehetőségét

A szívbetegségek kialakulásának kockázatának csökkentése érdekében létfontosságú a káliumban, magnéziumban, rostban, folsavban, telített zsírsavakban, polifenolokban és antioxidánsokban gazdag étrend kialakítása. Ezen tápanyagok mindegyike tökéletesen be van csomagolva egy érett avokádóba.

Javítja az agyműködést

Az International Journal of Psychophysiology 2020-as tanulmánya szerint az avokádó luteint tartalmaz, amely átjut a vér-agy gáton és javíthatja a kognitív funkciókat. A lutein egy karotinoid vagy növényi pigment, amely az emberi agy teljes karotinoid koncentrációjának 66-77%-át teszi ki. Úgy gondolják, hogy antioxidáns és gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek segítik az agy védelmét.

Hogyan illesszük be az avokádót étrendünkbe?

Ha valaha is végigsétáltál a gyümölcsök sora mellett egy boltban és egy avokádót megfogva azon gondolkodtál érett lesz-e a következő étkezésedhez akkor nem vagy egyedül. Annak érdekében, hogy a tökéletes avokádót válaszd ki keress olyat, aminek bőre sötétebb és enyhén puha tapintású. Ha meg van a tökéletesen érett avokádód, akkor fogyaszthatod mártogatósként vagy szendvicskrémként is - írta a Eating Well oldala.