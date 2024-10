Heti horoszkóp: ez a csillagjegy hétfőn nagyszerű híreket kap

Az október 21-27 közé eső időszak bizony igencsak változatos dolgokat ígér a csillagjegyeknek. Lesz, aki lehetőségekhez jut, akit csodás fényszögek és bolygóegyüttállások támogatnak majd, de sajnos olyan is akad, akinek nem különösebben kedvez majd az univerzum. Heti horoszkópunkból – melyet az Astronet segítségével állítottunk össze – kiderül, kik örülhetnek a nemzeti ünnepnek hála plusz szabadnappal, valamint hétvégi óraátállítással "felturbózott" hétnek.

Kinek mit ígér a heti horoszkóp az október 21-27 közötti időszakra? Most kiderül! Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

Heti horoszkóp október 21-től

Kos

Igencsak mozgalmas hétnek nézel elébe, még akkor is, ha a szerdai ünnepnap félbevágja a hetet. Kedd és csütörtök között egy vizes bolygóháromszög teszi érzelmessé e jegy napjait, ezt követően pedig a tüzes jegyekben járó bolygók pörgetnek majd fel. Ráadásul az óraátállítás is pont jókor jön, ugyanis tele vagy ötletekkel – így legalább egy picit több időd lesz megvalósítani őket.

Bika

Az Uránusz a Bikában jár, ráadásul pénteken támogató fényszögbe kerül a Marssal. Ennek a hatását már a hét legelején is érezni fogod, mint ahogy azt is, mennyi olyan ember vesz körül, aki jót akar neked, aki támogat, segít. Ez végre visszaadja az emberekbe vetett hitedet, ami nem csak a magánéletedre, de a munkádra is jó hatással lesz.

Ikrek

Az esetek többségében gyűlölöd a hétfőt, most azonban nem így lesz: olyan híreket kapsz ugyanis, melynek köszönhetően átértékelheted a helyzetedet, és még magasabbra teheted a lécet önmagad számára – ez pedig jó. Szerdán szentimentális hangulat kerít hatalmába, csütörtöktől pedig anyagi ambíciók foglalkoztatnak – a hétvégén azonban gondolataid többsége a családod körül fog járni. Ráadásul a kedvező fényszögeknek hála mindez egy cseppet sem lesz majd terhedre.

Rák

Nagyszerű hét várhat rád, de ehhez azt kell tenned, hogy ne folyj bele olyan vitákba, amik nem érintenek közvetlenül! Keddtől csütörtökig pedig a Rák Hold és Mars – Skorpió Merkúr – Halak Szaturnusz és Neptunusz bolygóháromszög segít, aminek köszönhetően úgy érezheted: az univerzum is neked kedvez.

Oroszlán

Közeleg a hűvösebb idő, és ezt a te szervezeted is érzi: lassan átáll az őszi/téli "üzemmódra". Ezt az átállást azonban nem árt támogatni az egészséged érdekében! Elő a teákkal, a melegítő hatású élelmiszerekkel és az immunnövelő fűszerekkel! Egyes fényszögek azt üzenik: vigyázz magadra! Ne kockáztass hát!