Két csillagjegy életét fenekestül felforgatja az augusztusi telihold

Már csak pár nap, és itt az újabb holdciklus kiteljesedése, a telihold, mely ezúttal augusztus 19-én érkezik el hozzánk. Míg az újhold, mint a holdciklus kezdete mindig valamilyen új utat jelöl ki számunkra, addig a telihold jelenti ezen megújulás kiteljesedését. Ráadásul (idén először) szuperholddal állunk majd szemben, azaz rendkívül közel lesz a Földhöz a Hold, ami miatt 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek is fog látszani – ez pedig az asztrológiai hatását is megsokszorozza. De vajon melyik lesz az a két csillagjegy, aki a leginkább meg fogja bánni az eljövendő napokat? Eláruljuk!

Augusztus 19-én ismét telihold lesz, de nem is akármilyen: szuperhold! Fotó: Pexels

Két csillagjegy, akik életét alaposan felforgatja a közelgő telihold

Oroszlán

Az augusztus 19-ei telihold zárja le a hónapodat: csodálkozol, hogy ezt némi dráma kíséretében teszi? Ugye, hogy nem! Az Uránusznak köszönhetően váratlan felismerések kavarhatják fel az állóvizet nem csak a párkapcsolatok terén, de a munkában is. Az utóbbi időszak egyébként javarészt arról szólt számodra, hogy megtanuld, miként mutasd a világnak ki, kicsoda is vagy valójában: ennek a fajta őszinteségnek és önazonosságnak persze ára van, a telihold pedig arra késztet, hogy az ezzel járó, felszínre törő érzelmekkel szembenézz – egyszer és mindenkorra! A helyzetet bonyolítja a retrográd Merkúr, ami megnehezíti számodra, hogy úgy lásd magad, ahogy mások látnak. Mindez ahhoz vezet, hogy megkérdőjelezed a döntéseidet és azt, ki is vagy valójában. A telihold azonban mindent a felszínre hoz, legyen az jó vagy rossz. Mindez fájdalmas lesz, de szükséges ahhoz, hogy jobb emberként zárd az eljövendő időszakot.