Ezért más az íze, ha az ételt elvitelre kéred

Fogyasztói társadalomban élünk, ami azt jelenti, hogy a fiatalabb nemzedék már úgy szocializálódott, hogy költeni kell a pénzt. Ha valami elromlik, nem megjavítani akarjuk, hanem újat venni. Ha lemegyünk a strandra, nem az otthon sütött fasírtot majszolgatjuk, hanem a helyszínen vesszük meg drága pénzért a lángost és a keszeget. Emellett pedig élünk-halunk az éttermezésért. De feltűnt már, hogy ha elvitelre kérjük, az sokszor nem ugyanolyan? Mutatjuk, miért!

A pizza is más, ha az étteremben esszük

A magyarok is nagyon szeretik megspórolni a főzést, ha cserébe vehetnek valami finom falatot egy étteremben, ez azonban a nyugati országokra hatványozottna igaz. Ott mindennapos, hogy főzés helyett étteremből vásárolják az ételeket. Éppen ezért nagy érvágás nekik, hogy jelentősen nagyot emelkedtek az éttermi árak. A The Sun most arról írt, hogy az angolok kedvence, a fish and chips ára 52 százalékkal emelkedett, a kebab 44, a pizza 30, a kínai pedig 29 százalékkal. És az ár mindig magasabb, ha elvitelre kérik.

Az azonban talán sokaknak feltűnt már, hogy azon túl, hogy a doboz díja és a kiszállítás miatt drágább, ha ételt rendelünk, valahogy mindig más is az íze, ha nem a helyszínen esszük meg. Ennek több oka is lehet:

Mivel nem függ tőle a borravaló, nem adnak bele apait, anyait, ráadásul a pincérnek sem tudsz panaszkodni,

A találás bizonyos elemei hiányoznak,

Mire megérkezik, ,kihűl, valamint átveszi a doboz ízét.

Ráadásul azzal is számolni lehet, hogy kiszállításra olykor kisebb adagot készítenek.