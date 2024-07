Itt a nagy szerelmi horoszkóp: Megdöbbentő, mi vár ezekre a csillagjegyekre

Az asztrológiai előrejelzés szerint most különösen visszafogottnak kell lennünk, mutatjuk, kinek mit tartogatnak július 13–19. között a csillagok!

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

A hétvégét mindenképpen használjátok ki és romantikázzatok! Nyáron számtalan lehetőségetek nyílik ilyesmire: csónakázás, vízibiciklizés, csillagok számolása. Persze, ezeket hétköznap is megtehetitek. Neked a hét során több váratlan helyzettel kell szembe nézned a bolygók szerint. Lehet, hogy változtatnod kell a munkádon és/vagy a hozzáállásodon…

Szingli Kos

A hétvégét használd ki, és menj olyan helyre, ahol élvezheted a nyári kalandokat! Számtalan lehetőséged nyílik ilyesmire: csónakázás, vízibiciklizés, csillagok számolása. Szükséged lesz most a töltődésre, mert a hét során több váratlan helyzettel kell szembe nézned a bolygók szerint. Lehet, hogy változtatnod kell a munkádon és/vagy a hozzáállásodon…

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

A hétfői Mars-Uránusz együttállás a Bikában már hétvégén érezteti a hatását. Ingerlékenyebbé és türelmetlenebbé válhatsz. Szólj előre a szerelmednek, és sűrűn jelezd, hogy nem vele van bajod! Eközben vigyázz a testi épségedre! Mindig legyél jelen, és ügyelj minden mozdulatodra! Ez az együttállás megvilágosító erővel is bír…

Szingli Bika

Nem hétköznapi a hétfői Mars-Uránusz együttállás a Bikában, amelytől ingerlékenyebbé és türelmetlenebbé válhatsz. Idegesíteni fognak az emberek, ezért talán lehet, hogy nem most kellene ismerkedned. Nem maradsz le semmiről és senkiről. Közben vigyázz a testi épségedre is! Mindig legyél jelen, és ügyelj minden mozdulatodra! Ez az együttállás megvilágosító erővel is bír…

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Élvezed, ha zajlik az élet. Nem szoktál a „sült galambra” várni, inkább az események elébe mész. Kérdés, a kedvesed tudja-e tartani veled a tempót? Frusztrálhatja, ha lemarad. Időnként állj meg, és figyelj az ő igényeire is! A pénzügyeiddel is kellene foglalkoznod. Akkor is, ha külön kasszán vagytok, és akkor is, ha ez közös…