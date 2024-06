Csillagkörkép: nekik lesz a legjobb júliusban - Te köztük vagy?

Júliusban nemcsak a nyári kánikulával kell megküzdenünk, hanem saját magunkkal is. Az ismert mágus, Illy Roland Tamás és társa, Horváth Diána asztrológus szerint a különböző csillagjegyek szülötteinek ki kell törnie a komfortzónájukból - csak így oldhatják meg az olyan élethelyzeteket, amelyek testileg-lelkileg mérgezik őket.

Diána asztrológus (balra) és társa, Tamás mágus elmondta, mely csillagjegynek hoz jó hírt a július / Fotó: Bors olvasó

„Ne csüggedjenek”

A csillagok és az energiák szerint rossznak tűnhet a hónap első fele 5 csillagjegyeknek, ám a második felében újra megtalálhatják önmagukat. Sőt!

Július első felében inkább az álmaink és az elképzeléseink kapják a főszerepet, hogy lássuk belőlük, mivel kell valójában a hónap végére számot vessünk. Július második felére változást érhetünk el az életünkben, amiből a túlzó biztonságérzetünk tud csak visszahúzni, persze, ha engedünk neki! Öt csillagjegyre pozitívan fog hatni a július, de a többiek se csüggedjenek.

- fejtette ki a páros.

A következő hónapban a rákoké lesz a főszerep. Ők bizonyítják, hogy nélkülözhetetlenek a kommunikáció és a tanulás területén. A szerelemben is megtalálhatják az igazit, ami akár költözéssel is járhat. Vágjanak bele! A munkában most azt érezhetik, hogy eljött az ideje a váltásnak, érdemes fontolóra venni az új lehetőségeket, de nem árt aludni párat a döntésre. A szüzek is szerencsések lesznek. Jó híreket kaphatnak, kinyílhat a világ számukra. A szerelemben együttműködésre törekszenek a partnerükkel, amire a másik fél is nyitott lesz. Egy dologra figyeljenek: ne vitázzanak túl sokat, értsék meg egymást a kedvesükkel. A karrierben előrelépés történhet, a külvilág most értékelni fogja a törekvéseiket! A bikáknak ideje hátradőlni, jöjjön számukra a megérdemelt pihenés! A párkapcsolatukra viszont most jobban figyeljenek: gondoskodjanak a másikról jobban, vagy a kiválasztott személy meglepi őket valamivel, ami talán nem lesz jó hatással a szerelmi életükre. A munkában az önállóságé lehet a főszerep, ha ezt a helyzetet jól kezelik, pénz áll a házhoz! Az ikreknek is jót ígérnek a csillagok, ám azért óvatosan: bár képesek lesznek uralkodni a gondolataikon, a buzgóságuk átcsaphat a mások feletti uralkodásba. Erre figyeljenek! A szerelemi életük is révbe ér, és akár egy kisbaba is érkezhet. A munka terén is úgy érezhetik, megnyerték a lottó ötöst: érdemes lehet beindítani a családi vállalkozást. Ne álmodozzanak, cselekedjenek, mert nem valósítják meg különben a céljaikat. Az oroszlánok terveit beárnyékolja a július: a túlzott gondoskodásuk nagyobb káoszt, mint rendez hozhat. A szerelemben bátran beszéljenek az érzéseikről. Munkában nagyon jó lehetőségekre és jó üzletekre számíthatnak, de a túl nagy hozamot ígérő befektetésekkel óvatosan, mert könnyen csalódás lehet a vége!