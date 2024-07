Közbeszól az univerzum: rengeteg pénz vár erre a 4 csillagjegyre

Az Oroszlán jegyébe lépett a Vénusz, ami sok pénzt ígér számos csillagjegynek. A teremtő erejét azonban mindenkinek érdemes kihasználni, végre támogató erőket kapunk a vágyaink megvalósításához. Négy csillagjegy pedig különösen örülhet az anyagiak miatt. Ám vigyázz, nehogy a könnyen jött pénz könnyen is menjen!

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Kos

A Vénusz most segít abban, hogy szenvedélyes és spontán legyél, a megérzéseid is tökéletesen működnek. Te lehetsz az egyik nyertese ennek a periódusnak! Ez a tranzit azonban rávilágít impulzív és kockázatvállaló természetedre. Ne kockáztass pénzzel, és ne játssz olyasmivel, amit nem engedhetsz meg magadnak – beleértve mások szívét is…

Rák

Jó pénzt hozhat ez az időszak, de legyél észnél! Ha most tényleg meggondoltan adod ki a pénzedet, akkor fog jutni mindarra, ami fontos neked. Az Oroszlán Vénusz ugyanis megnyitja a pénzcsapot, és nagyot lendülhetnek az ügyeid.

Oroszlán

A Vénusz felerősíti személyiséged varázsát és karizmáját, így nagyon könnyen kijössz mindenkivel, legyen szó randevúról, barátokról vagy üzleti kapcsolatokról. Mindenki melletted akar most lenni. Hozd ki ebből a legtöbbet! A Vénusz gondoskodik róla, hogy legyen pénzed mindenre, amit szeretnél.

Nyilas

Felerősödik a kalandvágyad, szívesen próbálsz ki új dolgokat. Most vállalhatsz kisebb kockázatot is, mert az Oroszlán Vénusz szerencsét jelez – a pénzügyekben is. Most megütheted valamiben a főnyereményt!

(via)