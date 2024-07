Fontos figyelmeztetést adott ki a fogorvos az e-cigarettáról

Egy fogorvos elmagyarázta, hogy az e-cigarettázás mennyire károsíthatja a nyelvet, és ez lehet a végső motiváció ahhoz, hogy szakíts ezzel az ártalmas szenvedéllyel.

Az orvos fontos mellékhatásra figyelmeztet az e-cigi kapcsán Fotó: Pexels

Ha eddig figyelmen kívül hagytad a sok "piros zászlót", vészcsengőt és figyelmeztetést, amelyek az egész internetet bejárták a "vaping" veszélyeiről, akkor talán egy fogorvos beszámolója most felnyithatja a szemed.

A szakember elárulta, hogy mi történik a nyelveddel, ha elszívod ezeket az édes dohánytermékeket. Dr. Rhona Eskander, a dentalphobia.co.uk fogászati szakértője felfedte, hogy a „Vaper nyelve” nevű betegséget elkaphatják azok, akik folyamatosan szívják az e-cigarettát.

A fogorvos kifejtette, hogy nem csak a leheleted lesz rossz emiatt a dohánytermék miatt, de az ember elveszíti vagy csökkenhet az ízlelőképesség is. Ezek több ok miatt is kialakulhatnak. Az egyik ilyen, hogy az orr érzéketlenhetté vállhat az ízekre.

Míg a "vaper nyelv" ugyanakkor „önmagában nem veszélyes”, de a mellékhatás egy ideig fennállhat, ami nagyon bosszantó lehet.

A vaper nyelvével kapcsolatos aggodalom azonban abban rejlik, hogy az elfedhet más egészségügyi problémákat. Bizonyos esetekben a tartós vagy súlyos ízproblémák mögöttes szájüregi gondokra vagy akár szisztémás egészségügyi problémákra utalhatnak

- nyilatkozta a Ladbible-nek Dr. Rhona Eskander, aki azt tanácsolja, hogy aki folyamatos ízproblémákat tapasztal, az forduljon orvoshoz.