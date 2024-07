4 csillagjegy, akinek megváltozik az élete a júliusi telihold hatására

Július 21-én ismét teliholddal kell szembenéznünk, mely az asztrológiában mindig egy holdciklus beérését, a kozmikus energiák leszüretelését hozza magával. Míg az újhold a kezdet, a megújulás, addig a telihold idejére válnak kézzelfoghatóvá, tapasztalhatóvá a változások. Ráadásul a telihold (idén immár másodszor) a Bakban lesz, növekedést hozva magával, melyet tovább erősít a közvetlenül utána kezdődő Oroszlán hava. Lássuk, mely csillagjegyekre lesz a legnagyobb hatással!

Vajon milyen hatással lesz az életedre a július 21-i telihold? Csillagjegyed elárulja! Fotó: Pexels

Csillagjegyek, akiknek nagy változást hoz a július 21-i telihold

Kos

Az előző hónapban a karriereddel kapcsolatban fontos döntés hoztál, a júliusi telihold pedig abban lesz a segítségedre, hogy mindezt, illetve az ezzel járó következményeket elfogadd. Ugyan most ösztönösen minden erőddel a munkádra fókuszálnál, minden energiát ide csoportosítanál át, ne feledd, hogy van egy otthonod is, és ezek a változások a magánéletedre is hatással vannak! Vigyázz! Könnyen lehet, hogy több időt kel távol töltened a szeretteidtől, netán a kiégést kockáztatod, ami a kapcsolatodra is végzetes hatással lehet! Használd hát ki a telihold erejét, hogy megtaláld az egyensúlyt a munka és a magánélet között!

Szűz

Fenekestül fordult fel elemző, analitikus világod, amikor magadhoz ölelted a spontaneitást, a vélelenszerűséget – és ez jó! Az előző hónapban alighanem valamilyen új hobbira leltél, ami segít felfedezni a játékosabb énedet, most pedig itt az ideje, hogy ez a játékosság elmélyüljön és kiteljesedjen! Ha egyedül vagy, most olyan emberrel hozhat össze a sors, aki igazán kiegészít, ha pedig van párod, talán nem lenne rossz ötlet ezt a játékosságot a kapcsolatotokba is belevinni.