Hét csillagjegy, akire nagy változások várnak májusban

Mérleg

Az utóbbi időben mintha egy párkapcsolati hullámvasúton ültél volna. Lassan már azt sem tudod, merre van az előre. Most végre kapsz egy kis levegőt – és erre a szusszanásra, amit a május ígér, nagyon is szükséged van. Ez a hónap arról szól majd, hogy elfogadd a saját sebezhetőségedet, ugyanakkor végre megbízz abban, akit melléd sodort az élet. A május nem csak az érzelmek tengeréről szól, amin hánykódsz: sokkal inkább arról, hogy ezeken a vizeken hová jutsz el. Kapcsolati téren kozmikus fejlődés várhat rád!

Skorpió

Retrográdba kapcsol a Plútó, te pedig pontosan tudod, mit jelent ez: önvizsgálatot, befelé fordulást – ami nem is áll tőled túl távol. Ráadásul bolygódnak köszönhetően Változás lehetnek a második keresztneved. A május csak egy nagyobb, kozmikus átalakulás kezdete. Miután az újhold a testvérjegyedben, a Bikában tanyázik, készülj fel új lehetőségekre mind szakmai, mind magánéleti téren!

Vízöntő

Az előző hónapban a csillagok arra késztettek, hogy a családodra, az otthonodra fókuszálj, biztosítsd az életed szolid alapjait, amire lehet majd építeni. Nos, májusban lépj egy lépést hátra, vess egy utolsó pillantást a munkádra, végezd el az utolsó simításokat. Ha ezzel megvagy, itt az ideje visszatérnie az energikus, szenvedélyes énednek. Ne feledd: a jegyedben tanyázó retrográd Plútó arra késztet, hogy önmagad jobb változatává válj!

Halak

Májusban változás áll be az életedben: azt érezheted, hogy tisztábban látsz, jobban összhangba kerülsz a gondolataiddal, és könnyebben nyitsz mások felé is. Persze ezeket a változásokat még magadévá is kell tenned, igazán át kell élned, elfogadnod, hogy ez a te új éned. Szánd erre a májust, hogy jobban megismerd az új önmagad, légy magabiztosabb és hallasd a hangod, ha kell!