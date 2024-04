4 csillagjegy, aki úgy töri össze a szíved, hogy észre sem veszi

Vannak, akikkel bizony kockázatos a kapcsolat: vagy nem bízhatsz meg bennük, vagy csupán egyetlen esélyed van náluk, és ha azt eljátszod, vége, vagy egyszerűen meg sem érted, miért dobbantanak mellőled. Persze nem azt mondjuk, hogy ne kezdj velük, csak tudd, hogy akár meg is sérülhetsz – ráadásul nem is szánt szándékkal törik össze a szíved, egyszerűen csak így működnek. Talán észre sem veszik. Most felfedjük, horoszkópjuk alapján kik is ők.

Csillagjegyek, akik akarva-akaratlanul, de összetörik a szíved

Kos

Talán azt észreveszed, ha elutasítasz valakit, de azt nem, milyen keményen teszed mindezt. Egyszerűen kijelented, hogy "köszi, de nem érdekelsz", és már faképnél is hagytad. Vannak, akik igénylik, hogy egy ilyen visszautasítás mellé legalább két kedves szót kapjanak, picit be legyen csomagolva, vagy legalábbis legyen idejük feldolgozni. Ráadásul az emberek hajlamosak hamar beléd zúgni, ami csak ront a helyzeten és növeli az összetört szívek számát.

Rák

Érzelmi fókuszú ember vagy ez azonban néha azt jelenti, hogy a saját érzelmeidre sokkal jobban koncentrálsz, mint másokéra, ez pedig sok fájdalmas szakítást eredményez. Azzal természetesen semmi baj nincs, ha a saját érzéseidet óvod, sőt! Csak arról ne feledkezz meg, hogy másokkal is bánj hasonlóképp, mint önmagaddal!

Mérleg

Te vagy az, aki észre sem veszi, ha apró darabokra töri valakinek a szívét. Hogy miért? mert azt sem veszed észre, ha valaki totálisan beléd zúgott. Azt hiszed, mindenki csak a barátod akar lenni, és emiatt így is kezelsz mindenkit, aki közelít feléd – ami bizony komoly szívfájdalmakhoz vezet a "barát-zónába taszított" hódolóknál.

Vízöntő

A Mérleghez hasonlatosan valahogy nem tudod jól értelmezni a jeleket, akiket a hódolók küldenek feléd. Ráadásul még akkor sem kezelsz egy kapcsolatot azzal a súllyal, amit megérdemelne, ha bebizonyosodik számodra is, hogy valaki nagyon-nagyon odavan érted. Amikor közönyösen reagálsz arra, ha valaki elhív egy randira, vagy feltárja neked a szívét, az mélyebb sebet ejt, mintha kerek-perec elutasítanád őt.