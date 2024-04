Ez a 3 csillagjegy sértetlenül megússza az áprilisi rózsaszín teliholdat

A telihold erőteljes égi esemény, de nem mindig van mindenkire nagy hatással. A következő április 23-án, kedden lesz. Letao Wang asztrológus és spirituális tanácsadó szerint ez az áprilisi telihold – más néven rózsaszín telihold – ezúttal a Skorpió jegyében következik be, és szerinte az átalakulás és a mélység kozmikus forgataga lesz érezhető. A Plútó által uralt vízjegyként a Skorpióról ismert, hogy mélyen intuitív, szenvedélyes és érzelmes. Ez az energia bizonyos csillagjegyeknél nagyon észrevehető lesz, de az alábbiak sértetlenül megússzák - írja a Bustle.

A telihold erőteljes égi esemény, de nem mindig van mindenkire nagy hatással Fotó: Bors

Rák (június 21. - július 22.)

A Rák összhangban van az érzelmeivel, ezért a Skorpióban lévő rózsaszín telihold befelé forduló és gyógyító energiáiban vigasztalást találhat. Ezt az időszakot a személyes gondolkodás és a táplálás időszakaként élheted meg. Veledszületett képességed, hogy alkalmazkodsz és megnyugvást találsz a Skorpió telihold érzéseinek birodalmában, ami lehetővé teszi számodra, hogy meglovagold az intenzív holdenergiák hullámait. Próbálj ki egy nyugtató tevékenységet, például meditálj, vagy töltsd egyedül az estét.

Bak (dec. 22. – jan. 19.)

Az áprilisi teliholdat az összpontosítás és az elszántság idejeként fogod megtapasztalni. A Jupiter és az Uránusz is áthalad a Bikában, ami pozitív változást hoz a Bak számára. Ahelyett, hogy érzelmeket gerjeszt, a telihold békét és tisztaságot hoz számodra. Ha akarod, használhatod az intuitív Skorpió energiát céljaid újraértékeléséhez. Ha valami, amiért dolgoztál, már nem tűnik megfelelőnek, eldobhatod, és továbbléphetsz – kérdések nélkül.

Halak (február 19. - március 20.)

Könnyű napot ígér neked április 23. Ahelyett, hogy túlzottan stresszesnek éreznéd magad, a szokásosnál is jobban összhangban leszel önmagaddal. Az is lehetséges, hogy a kreativitás véletlenszerű szikráját fogod érezni, ami megmagyarázhatja a hirtelen késztetést a közösségi oldalak végiggörgetésére. Bármi is inspirál, vágj bele!