Három csillagjegy, aki könnyedén rázza le magáról a Merkúr kegyetlen hatásait áprilisban

Lassan fellélegezhetünk, ugyanis már több mint a felén túl vagyunk, már ami a retrográd Merkúr áprilisi ámokfutását illeti. Az égen (látszólag) hátráló Merkúr ugyanis sosem jelent igazán jót: a kommunikáció és a technológia bolygója épp ezeken a területeken kavar be előszeretettel ezekben az időszakokban. Évente két-három ilyen szakaszt kell túlélnünk. Hol durvábbat, hol enyhébbet. Az áprilisi épp bolondok napján kezdődött, ami megsokszorozza az erejét. Ilyenkor ami el tud romlani, az bizony el is romlik, amit félre lehet érteni, azt félre is értjük, késések, járatkimaradások, kommunikációs zavarok: ezt mind-mind a retrográd Merkúr okozza. Szerencsére már csak bő egy hét van hátra, ugyanis 24-ig tart az áprilisi, utána augusztusig nyugtunk lesz tőle.

Három csillagjegyen nem fog a retrográd Merkúr Fotó: Pexels

A Merkúr a Szűz és az Ikrek bolygója, őket ez az időszak mindig megviseli, most valószínűleg a Kosokat is – azonban van három csillagjegy, akik lerázzák magukról a Merkúr ármányait. Most felfedjük, kik is ők!

3 csillagjegy, aki most is megússza a retrográd Merkúr ámokfutását

Bika

A Vénusz uralta Bika föld jegyű, ami azzal jár, hogy rendszerint megingathatatlan, biztos lábbal áll a talajon, ami épp az ilyen időszakokban válik a leginkább hasznára. Ő az, aki nem csak a retrogád Merkúr első felének hatásait söpri le a válláról, de biztos lehet benne, hogy végig lepereg róla minden, bármilyen akadályt is gördítsenek elé a csillagok. Noha elsőre úgy tűnhet, hogy idegesíti őket a Merkúr csínytevése, mondjuk egy rossz számra elküldött SMS, de biztos lehetsz benne, hogy ez legfeljebb pillanatnyi zsörtölődés, és nem rontja el az egész napjukat. Ők azok, akik elfogadják, ha tehetetlenek, és inkább kikapcsolják a laptopot, ők pedig hátradőlnek, és várják az egész végét.

Skorpió

A Skorpió számára a retrográd Merkúr befelé forduló időszak, amolyan kozmikus pihenő: amint megérzik a jegy szülöttei a változás szelét, elkezdenek naplót vezetni, belső békéjükre koncentrálni, kizárva a külvilág viszontagságait. Ennek köszönhetően nem csak átvészelik ezt az időszakot, de profitálnak is belőle, jobban megismerik önmagukat, rejtett titkokat tárnak fel.