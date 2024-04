Vigyázz velük: ez a 3 csillagjegy garantáltan kibeszél a hátad mögött

Szűz

A beszédes Merkúr nem csak az Ikreket, de a Szűz jegy szülötteit is uralja. Ezzel gyakorlatilag biztosították is helyüket a listánkon. Mivel azonban öld jegyűek, nem sokra értékelik a könnyed, mókás pletykákat: nekik mély beszélgetések, kitárulkozások kellenek, no meg persze dráma. Épp ezért ha egy sötét titokra derül fény, ők ott lesznek, hogy továbbadják azt. Ráadásul valahogy benne van a jellemükben, hogy kifejezzék a nemtetszésüket. Munkahelyet váltottál? Szakítottál vagy épp összejöttél valakivel? Költözöl? Nekik biztosan lesz egy-két keresetlen szavuk hozzád és az egész helyzethez, és nem tartják magukban, mit csináltak volna másképp, és pontosan hogyan.