Nagyot drágul az ásványvíz januártól: mutatjuk, mire figyeljenek a szemfülesek

Már csak pár hét, és lekerül a kordon az üvegvisszaváltó automatákról. Egyelőre azonban elég kevés termék lesz, amit beledobhatunk, mivel a betétdíjas palackok valószínűleg csak nyár körynyékén érkeznek meg a boltok polcaira. Amit már most tudunk, hogy ez jelentősen megemeli több termék, köztük az ásványvizek árát is, amiből a csomagolásét visszakaphatjuk ugyan, de jobb lenne el sem költeni ez a pénzt. A Mindmegette most megmutatja az alternatívákat.

Sokba fog kerülni az ásványvíz jövőre

A jövő év elejére tervezett visszaváltási rendszer bevezetése drágulást hozhat a palackozott és dobozolt termékek esetében, hiszen a betétdíjat bepítik a termékek árába. Ez az összeg a köteletően visszaváltandó termékek esetében 50 forint lesz, palackonként. Ez így önmagában nem sok - különösen, ha arra gondodlunk, hogy egy 7 dl-es szörpös üveg betétdíja 127 forint* - de, ha azt nézzük, hogy egy ember naponta minimum egy másfél litertes palackozott vizet elfogyaszt, ez egy hónapra lebontva nagyjából 1500 forint, évente pedig 18 000 forintot is elérheti.

Bár a gyártók július elsejéig kaptak haladékot arra, hogy a PET-palackokon, alumínium és üveg italospalackokon és tejesdobozokon feltüntessék a visszaváltáshoz szükséges vonalkódokat, így a drágább csomagolásba került termékek később kerülnek az üzletek polcaira, jó, ha már most gondolunk arra, hogyan, mivel tudjuk kiváltani a palackozott vizet, ha már csak a betétdíjas-vonalkódos változatok lesznek elérhetők. Ami ugyanis tovább bonyolíthatja az egyszeri vízivó életét az az, hogy a csomagolást kizárólag változatlan formában, tehát gyűrés, préselés, hajtogatás-mentesen veszi majd vissza az automata - kisebb boltok esetében az eladó -, vagyis ezzel a jól begyakorolt hulladékkezelési szokásunkkal szakítanunk kell. És lássuk be, ez lesz a legnehezebb.

MI IGYUNK ÁSNVÁNYVÍZ HELYETT?

Csapvíz

Bár az ízét tekintve megoszlanak a vélemények, az tény, hogy Magyarországon mindenhol ivóvíz minőségű a csapvíz. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatása szerint az ivóvíz minőségére vonatkozó követelményeket kormányrendelet szabályozza. A közműves ivóvíz szolgáltatás ivóvízellátó-rendszereken keresztül történik, amelyek egy vagy több település vízellátását biztosíthatják. Az ivóvíz minőségét a szolgáltatók a népegészségügyi hatósággal egyeztetett ütemtervnek megfelelően rendszeresen ellenőrzik, de a népegészségügyi hatóság saját ellenőrző vizsgálatokat is végez. Ezek azonban az épületek belső hálózatában bekövetkező esetleges minőségromlást, például az ólomkioldódást, baktériumszaporodást nem tükrözik. A belső hálózatok megfelelő állapotáért és üzemeltetéséért, az ott bekövetkező vízminőségi változásokért az épület tulajdonosa vagy üzemeltetője felelős.

Szűrt víz

Ha valaki az ivóvíz-fogyasztáson a lehető legnagyobb megtakarítást akarja elérni, akkor szűrt csapvizet érdemes fogyasztania a palackozott ásványvíz helyett. Lehet kancsós-szűrőbetétes és csapra szerelhető változatot is kapni - ez utóbbi nem minden rendszerrel és csapteleppel kompatibilis, érdemes előtt megvizsgálni, mit és mire akaraunk rászerelni.

Szóda

Ha szénsavas vízre, habos málnaszörpre, netán egy jó fröccsre vágynánk, akkor ott a szóda. A hagyományos patronok kivezetésével keletkezett űrt a szódagépek töltötték be. Számos gyártó piacra dobott már ilyen masinákat, amelyekkel a sima csapvízből készítenek szódát, mégpedig úgy, hogy a készülékek többségén azt is be lehet állítani, hogy a szénsav milyen erősségű legyen.