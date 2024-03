Ennek a 4 csillagjegynek nagy pénz üti a markát még idén tavasszal

Ennek pedig az alábbi 4 csillagjegy fog a legjobban örülni, ugyanis nagy pénzt hoznak számukra az égi folyamatok. Lássuk, kik ők!

Fotó: Minerva Studio / Shutterstock

Bika

A Jupiter és az Uránusz találkozása a 2024-es esztendő egyik legjelentősebb asztrológiai eseménye. A Jupiter a terjeszkedés, a bőség és a nagy szerencse bolygója, valamint a kiérdemelt boldogságé. Az Uránusz pedig a hirtelen felismeréseket és áttöréseket hozza. Április 20-án a te jegyedben találkoznak: ez egy nagyon váratlan, ám annál nagyobb szerencsét jelez, méghozzá a pénzügyekben!

Ikrek

A Merkúr retrográdja április folyamán picit megnehezíti a dolgodat, de talán csak azért, hogy annál nagyobb legyen a boldogságod és az anyagi szerencséd, amikor májusban a jegyedbe lép a Jupiter. Ezzel egy egészen egy évig tartó periódus veszi kezdetét, amikor sok pénzt kereshetsz, és megalapozhatod az anyagi jólétedet.

Bak

A Plútó idén végleg elhagyja a jegyedet. Most a Vízöntőben van, de szeptemberben még visszalép a Bakba, hogy november 20-tól elbúcsúzzatok egymástól. Ez a csiki-csuki megvisel, de közben olyan változásokat indít el, amiket már tavasszal is tapasztalhatsz. Ráadásul a Jupiter-Uránusz együttállás nálad is beindítja a dolgokat. Most olyan pénzt hozhat ez neked, amire nem is számítottál.

Vízöntő

Április első felében még talán görgeted magad előtt a szokásos problémákat, de már olyan események körvonalazódnak, amik megmutatják a fényt az alagút végén. Aztán április végén jön a nagy fordulat: a Jupiter, a nagy szerencse bolygója találkozik az Uránusszal, a váratlan, sorsszerű események, nagy fordulatok bolygójával, és neked ez bőséges pénzenergiákat jelez! - írja az Astronet.