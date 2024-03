Nem lehetett felkészülni erre a hétre: nagy változás következik ezeknek a csillagjegyeknek a szerelmi életében

A hét közepén, a tavaszi napfordulóval egy időben a Nap a Kos jelébe lép, amelynek köszönhetően visszavonhatatlanul érezheted, hogy itt a tavasz. Az előző hetekhez képest jóval aktívabb, céltudatosabb, energikusabb, kezdeményezőbb leszel. S ez akkor is jó jel, ha párban élsz, és akkor is, ha még keresed a társadat - írja az Astronet.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Az csak az egyik oldal, hogy neked mehetnéked lesz a hétvégén. Kérdés, a párod is veled akar-e tartani? Igaz, hogy nem vagytok összenőve, ezért mehetsz nélküle is, de fontos, hogy ne legyen ebből sértődés! A hét folyamán a legjobb hír számodra, hogy a Nap szerdán belép a Kosba. Nemcsak a születésnapod közeledik, hanem a tavasz is, ami nemcsak rád, hanem a társadra is kedvezően hat.

Szingli Kos

Ugye, nem ülsz otthon a hosszú hétvégén? Ne tartson vissza az időjárás, hiszen erre a hosszú hétvégére vártál már jó ideje. Egy belső mosoly titokzatossá és vonzóvá tesz téged. Ez egyre erősödik, köszönhetően annak, hogy a Nap szerdán belép a Kosba. Innentől visszavonhatatlanul kezdődik a tavasz, ami rád és a nyitottságodra is jó hatással lesz…

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Szerencsésnek mondhatod magad, mert sem a hétvégén, sem a hét során nem lesznek téged érintő kellemetlen fényszögek az égen. Szóval minden esélyed megvan, hogy békés napokat élj meg. Ennek legnagyobb nyertes a kedvesed, akivel ismét türelmes, toleráns, gyengéd leszel. Egyetlen nap lehet picit feszültebb, és ez a csütörtök. De ez sem vészes…

Szingli Bika

Mosolyogva tapasztalod, hogy egyesek mennyire irigykednek rád. Mindenki meg tudja indokolni, hogy szerinte miért könnyű neked. Most sem szabad őket komolyan venned. Békés, harmonikus napok elé nézel a hétvégén és a héten is. Egyetlen nap lehet picit feszültebb, és ez a csütörtök. Tanácsos ezen a napon kerülnöd a konfliktust, és a randit is szervezd másik napra!

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

A hétvégén és a hét során is mindenkivel jót teszel, ha beszélsz. Az égi folyamatok szerint valakinek az életét változtathatod és/vagy mentheted meg, ha átadod azt az információt, amit keres. Nem kizárt, hogy a szerelemed az illető. Érdekes tapasztalat lehet számodra, hogy ő mennyire hallgat és figyel rád. Reggel, délben, este, éjjel…

Szingli Ikrek

Itt a tavasz, nyílnak a virágok, sőt a fülek is. Az égi folyamatok szerint valakinek az életét változtathatod és/vagy mentheted meg, ha átadod azt az információt, amit keres. Neked a beszéd az erősséged, már ezért se fogd vissza magad! Akinek sok vagy, azzal nincs dolgod. Azt az embert keresed/keresd, aki meghallgat, illetve hallgat rád!

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

A vasárnapi Nap-Neptunusz együttállásnak köszönhetően lubickolsz, mint hal a vízben. Ez nem képzavar, hiszen az együttállás a Halak jelében lesz. A párod ilyennek szeretett meg, és szeret most is. Amikor nem vagy jól, sokszor lebénul, mert nem tudja, hogyan segítsen. A héten ilyesmi hétfőn fordulhat elő. Könnyítsd meg a dolgát, hogy megöleled, hozzá bújsz!

Szingli Rák

A hétvégédet megszépíti a vasárnapi Nap-Neptunusz együttállás. Ettől te is megszépülsz, és több bókot kapsz. De ne bízd el magadat, maradj olyan szerény és szégyenlős, amilyen voltál! Valakinek pont így tetszel. Szerdán a Kosba lépő Nap több munkát, több feladatot, több főnököt hozhat neked, ami elterelheti a figyelmedet a párkeresésről…

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Sajnálatos módon a március 15-i hosszú hétvégétek nem hozza azt, amivel vártátok. Nem azért, mert valami balul sül el, hanem azért, mert a bolygók nem mutatnak semmi óriási durranást. Ellenben szerdán a Kosba lépő Nap hatására berobban a tavasz szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Innentől nem lehet veled bírni, ami a szerelmednek tetszeni fog.

Szingli Oroszlán

Saját érdekedben engedj az óriási elvárásaidból a hosszú hétvége kapcsán! Nem azért, mert valami balul sülhet el, hanem azért, mert a bolygók nem mutatnak semmi óriási durranást. Ellenben szerdán a Kosba lépő Nap hatására berobban a tavasz szó szerint és átvitt értelemben egyaránt. Innentől fel leszel dobva, és megugrik a népszerűséged…

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Hétvégén engedd át az irányítást a párodnak! Meglátod, hihetetlenül boldoggá teszed ezzel, nem mellesleg te sem jársz rosszul. Szerdán a Nap a Kosba lép, és ezzel elkezdődik hivatalosan az asztrológiai újév. Hogy álltok az újévi fogadalmakkal? Vegyétek elő a szilveszteri listát, nézzétek át, hol tartotok! Ez közös programnak sem utolsó…

Szingli Szűz

A hétvégi konstellációk szerint kiengedheted az irányítást a kezedből. Nem történik semmi baj, ha engedsz a másik kérésének. Szerdán a Nap a Kosba lép, és ezzel elkezdődik hivatalosan az asztrológiai újév. Hogy állsz az újévi fogadalmaiddal? Az asztrológiai újév alkalmat ad ismét átnézni a célokat és ha kell, újra tervezhetsz. Ez a párkeresésre is érvényes…

MÉRLEG heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Mérleg

Mindegy, mit terveztetek együtt és külön-külön, a hosszú hétvége megtréfálhat mindkettőtöket. Semmi katasztrófa nem történik, ha másképp alakulnak a dolgok. Segítsetek egymásnak, hiszen ez is erősítheti a kapcsolatotokat. A hét során nagy esemény, hogy szerdán a Nap a Kosba lép, ami nemcsak a tavasz kezdetét jelenti, hanem a szerelmetek felélénkülését is.

Szingli Mérleg

Készülj úgy, mindegy, mit terveztél a hosszú hétvégére, az nem úgy alakul! Tudatosítsd, hogy semmi katasztrófa nem történik ekkor. Sőt, lehet, hogy jobban jársz, főleg, ha rugalmasan viszonyulsz mindenhez és mindenkihez. A hét során nagy esemény, hogy szerdán a Nap a Kosba lép, ami nemcsak a tavasz kezdetét jelenti, hanem a szerelmi életed felélénkülését is.

SKORPIÓ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Skorpió

Érvényesül a vicc, miszerint a hétvége fáradalmait hétfőn a munkahelyeteken pihenhetitek ki. Annyi dolgotok lesz a hosszú hétvégén, amibe nem fér bele a pihenés. A legjobbkor jön szerdán a Kosba lépő Nap, ami feldob, és pont a munkádba visz lendületet. Remélhetőleg jó hatással leszel a kedvesedre, ha ezekről mesélsz neki. Ossz meg vele minden élményt, felismerést!

Szingli Skorpió

Ismered a viccet, miszerint a hétvége fáradalmait hétfőn a munkahelyeden pihenheted ki? Annyi dolgod lesz a hosszú hétvégén, amibe most tényleg nem fér bele a pihenés. Pont jókor jön szerdán a Kosba lépő Nap, ami feldob, és a munkádba visz lendületet. Emellett a párkeresést se hanyagold el! Bármikor komolyra fordulhat egy beszélgetés, ismerkedés…

NYILAS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Nyilas

Értékeld, hogy a szerelmed milyen toleráns veled! Vedd észre, mennyi őrültségedet, hirtelenkedésedet elvisel! A hétvégén és a hét során is fontos, hogy adj hálát ezért. Cserébe kényeztesd, és lepd meg! Ha te nem teszed, megteszi más. Féltékenységre nincs szüksége a kapcsolatotoknak… Szerdán a Kosba lépő Nap felvillanyoz téged, és ötleteket is hoz neked…

Szingli Nyilas

A hosszú hétvége szerelmes randevúkat hozhat. Itt a tavasz, kinyílik a szíved és vágysz a szenvedély megélésére. Egy új jelentkezővel egészen közel kerülhettek egymáshoz, ha nem húzod be kéziféket. A hét során rájössz, természetes, hogy a lelkesedés mellett óvatos vagy. Kérdés, melyik erősebb: a kíváncsiság vagy bizalmatlanság? Rád az előbbi jellemzőbb, igaz?

BAK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bak

Tőletek függ, mivel töltitek a hétvégét. Takaríthattok, kertészkedhettek, csupán az a lényeg, hogy értsetek egyet. Számodra külön tanulságos lehet, hogyan juttok közös nevezőre. Ez később is segíthet, ha nézeteltérés támadna köztetek. Szerdán a Kosba lépő Nap az otthon és a család fontosságára világít rá, amelynek a párod most jobban fog örülni.

Szingli Bak

Tőled függ, mivel töltöd a hosszú hétvégét. Takaríthatsz, kertészkedhetsz, a lényeg, hogy jusson időd lazításra és ismerkedésre is. Nem kötelező személyesen találkoznotok, de induljon el a kommunikáció! Szerdán a Kosba lépő Nap az otthon és a család fontosságára világít rá, ami a párkeresésre is jó hatással lehet. De semmi se legyen kényszer!

VÍZÖNTŐ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Vízöntő

Még a Mars a Vízöntőben jár, amitől gömbvillámként pörögsz. A szerelmed még nem tudta teljesen megszokni ezt a sebességet, és ne is várd tőle, hogy kövessen! Ez olyan, mint az emésztés vagy az alvás: mindenkinek megvan a saját ritmusa. A hét során érdemes figyelned, hogy mi az, amiben egyforma és mi az, amiben eltérő a tempótok…

Szingli Vízöntő

Mivel a Mars még a Vízöntőben jár, te ezerrel vibrálsz. Van, akinek ez kifejezetten tetszik és van, akit elijeszt. Ne bánd! Előbbivel van dolgod, utóbbival tutira nincs. Persze nem erőltetheted rá a másikra a saját elképzelésedet. A hét során érdemes visszagondolnod, vajon hány kapcsolatcsírát nyírtál ki azzal, hogy a te tempód érvényesült…

HALAK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Halak

A vasárnapi Halak Nap-Neptunusz együttállásnak köszönhetően lubickolsz, mint hal a vízben. Hihetetlenül toleráns és elnéző leszel, amivel remélhetőleg a párod nem él vissza. Ha mégis, akkor időben szólj neki! A hét során új kihívásokat jelez a Kosba lépő Nap. Az éremnek két oldala van, vagyis ettől buzoghat benned a lelkesedés és/vagy elfáradhatsz.

Szingli Halak

Nőhet az irigyeid száma, mert a vasárnapi Halak Nap-Neptunusz együttállásnak köszönhetően lubickolsz, mint hal a vízben. Ettől a vonzerőd megsokszorozódik. A bőségzavara támad hirtelen, mert annyian érdeklődnek irántad, amit korábban nem gondoltál volna. A hét során új kihívásokat jelez a Kosba lépő Nap, amelytől vagy buzog benned a lelkesedés vagy elfáradsz.