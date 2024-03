Kezdődik az asztrológiai újév: ezekre a csillagjegyekre lesz brutális hatással

A jövő héten különleges események zajlanak le az asztrológiában, ugyanis a március 20-ai tavaszi napforduló egyben az asztrológiai újév kezdetét is jelenti. A Nap a Kos jelébe lép, majd három nappal később a Mars bolygó szintén jegyet vált. Ezek mind-mind jelentős változásokat hoznak el az életünkbe – figyelmeztet az Astronet. Természetesen lesznek, akik jobban a bőrükön érzik majd ezeket a változásokat, míg mások csak érintőlegesen tapasztalják a jövő hét folyamán.

Vajon kinek hogy alakul a hete? Most kiderül Fotó: Pexels

Heti horoszkóp, március 18-24.

Kos

Azok közé tartozol, akiknek nehezére esik visszarázódni a dolgos hétköznapokba a hosszú hétvége után. Sajnos azonban kezdődik a munka, ráadásul ébernek kell lenned, nehogy hibázz, főleg a hét első felében! Szerdán hajnalban a Nap belép a Kosba, és innentől mintha kicseréltek volna. Igaz, kicsit visszaveti majd a lendületedet, hogy szombaton bolygód, a Mars a Halakba lép.

Bika

A hét során többször is szentimentális hangulatba kerülsz. Hol hálával telítődik a szíved, hol elkeseredsz. Rosszul viseled ezt a hullámzást. Vigyázz, mert mindez fáradékonyságot okozhat!

Ikrek

Jó hatással lesz rád, amikor szerda hajnalban a Nap belép a Kosba, mellyel hivatalosan is elindul az asztrológiai újév. Mintha kicserélnének: új célokat tűzhetsz ki magadnak, ráadásul az sem baj, ha nem éred el mindet: ki tudja, talán utadon még jobb dolgokkal találkozol, mint amivel eredetileg számoltál.

Rák

A hétfő, a kedd, a péntek és a hétvége is kedvedre való lesz. A csillagok azt javasolják: ússz az árral, ne erőlködj! Tudd, hogy a bolygók segítenek! Akkor is, ha nem mindig érzed. Fura módon téged nem lelkesít, hogy a Nap a Kosba lép szerdán…

Oroszlán

Te is azok közé tartozol, akiknek nehezen indul a hetük: mintha a hosszú hétvégét követően nem tudnád felvenni a fonalat. Szerdától azonban komoly változásokat élsz át, mondhatni feltámadsz: végre elemedben leszel, de vigyázz, nehogy túlzásba ess! A hétvégén sajnos valami nem az elképzeléseid szerint alakul. Jobb, ha erre jó előre felkészülsz lélekben!

Szűz

Két égitest jegyváltása hoz új energiákat és új kihívásokat az életedbe: szerdán a Nap a Kosba lép, és ezzel elkezdődik hivatalosan az asztrológiai újév. Itt az ideje újragondolni a terveidet! Szombaton Mars a Halakba lép. Azt fogod érezni, valaki folyamatosan provokál. A csillagok azt üzenik: légy elnéző, ugyanis nem biztos, hogy szándékosan teszi!

Mérleg

Most érdemes a karriered építésére fókuszálnod! Ha kellően nyitott leszel a héten, olyan jeleket vehetsz észre, amelyek elárulják, merre tovább. Szerdán a Nap a Kosba lép, ami nálad nemcsak a tavasz kezdetét jelenti, hanem a szerelmi életed felpezsdülését is. Akkor is, ha van párod, és akkor is, ha nincs.

Skorpió

Bolygód, a Mars szombaton lép a Halak jegyébe, ez pedig természetesen kedvezni fog neked. Sajnos addig többen teszik majd próbára a béketűrésedet, főleg a családod. Légy velük türelmes és tisztelettudó. Tudd: szombattól javul majd a helyzet!

Nyilas

Eleged van a télből, így kifejezeten felpezsdülsz attól, hogy a Nap Kosba lépésével megérkezik a tavasz. Vigyáznod kell azonban! Légy óvatos a közlekedésben és a munkahelyeden is! Mindenhol kerüld a konfliktust! Hétvégén valami alighanem elromlik az otthonodban. Ne ess pánikba!

Bak

A hét folyamán két égitest vált jegyet, ráadásul hétfőn, kedden a víz, csütörtökön a tűz, szombaton és vasárnap a föld energiája dominál, ami folyamatos alkalmazkodást kíván tőled. Ébernek kell lenned! Nem élhetsz a múltban, de nem is aggódhatsz folyamatosan a jövő miatt! Tudd: egész jól alakulnak számodra az események, a csillagok jelen állása szerint.

Vízöntő

Tehetetlennek érezheted magadat a hét folyamán. A legrosszabb a csütörtök és a péntek lesz: ezt a két napot éld túl valahogy! Most nem érdemes szembeszállnod senkivel! Nyugi: hamarosan minden helyre áll! A hétvégén a Mars kilép a Vízöntőből, amellyel együtt enyhül rajtad a nyomás.

Halak

A Nap szerdán kilép a Halakból, míg szombaton a Mars lép be a jegyedbe. Ez azt mutatja: az égiek nem hagynak magadra, mindvégig melletted vannak. Ráadásul a pénteki Vénusz-Szaturnusz együttállásnak köszönhetően ismét egyre többen irigyelhetnek téged.