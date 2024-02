Lefotóztam a kisbabámat - amikor megláttam a képet, tudtam, hogy meg fog halni

Ha kisbabánk születik, akkor bizony a legapróbb pisszenésére is felkapjuk a fejünket. A gyermek a legnagyobb kincs, és nála nagyobb csoda nem is történhet egy emberrel. Éppen ezért kicsinyünket nagyon féltjük és óvjuk mindentől, és csak reménykedni tudunk abban, hogy minden rendben lesz vele, és nem derül ki semmilyen szörnyű betegség. Ugyanakkor ha valamilyen tünetet látunk, azonnal tudni szeretnénk, hogy mi okozhatja. Egy édesanya, Sarah Hedges azt hitte, meg fog halni a fia, amikor gyanús jeleket vett észre.

A rák sokszor a gyerekeket sem kíméli / Fotó: Pixabay

Sarah Hedges imádja a gyermekeit. Nemrégiben született meg negyedik kisbabája, és boldogabb már nem is lehetett volna, hiszen világ életében nagy családról álmodozott. A büszke anyuka vidáman fényképezte le három hónapos kisbabáját, a kis Thomas szemén ugyanakkor ebben a pillanatban megcsillant valami. Észrevette, hogy a vakura jellegzetesen olyan színűvé válik a retinája, mint a macskáké, mikor éjszaka világít látószervük, és ugyanezt a fotón is látta. Az anyuka ekkor pánikba esett, és azt hitte, meg fog halni a gyereke.

Fotó buktatta le a rákot https://t.co/B0r0Da9bQr — Ügynökös Mulder (@mulder_efbiaj) February 29, 2024

Egy bizonyos fajta szemráknak, a retinablasztómának ugyanis ez a leglátványosabb tünete, és ezzel sok szülő tisztában is van. Azonnal rohantak a gyerekkel az orvoshoz, és rövid vizsgálat után meg is állapították, hogy valóban szemrákja van. Megkezdték hát a kemoterápiát, szerencsére pedig a baba szervezete mindenre jól reagál, és már a gyógyulás útjára lépett - írja a The Sun.