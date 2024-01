Ez a három csillagjegy igazán szerencsés lesz 2024-ben

Habár a kínai újév, vagy más néven holdújév csak 2024. ferbuár 10-én kezdődik, azt már most tudni, hogy a kínai asztrológiában a Fa Sárkány éve fog érvényesülni. Ezt gyors energiák és nagy változások jellemzik majd, sőt már most kiderült az is, ki lesz az a három állatövi jegy, aki mindenkit felülmúlva nagy szerencsét várhat az idei évtől.

Fotó: Pexels

Íme a top 3 szerencsés állatövi jegy a kínai horoszkóp szerint:

Disznó (születési évek: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019):

A kínai zodiákus 12. jegye szorgalmáról és igazmondásáról ismert. Olyan lehetőségekkel találod magad szembe, ha a Disznó évében születtél, ami sikert és anyagi elismerést is hoz majd számodra, ami nem csoda, hiszen ez az állatövi jegy az, aki biztosan elvégzi a rábízott feladatokat, idén a képességeit ráadásul különösen sikeresen tudja majd kamatoztatni. Mintha az univerzum ezzel szeretné jelezni: jól csinálod, amit csinálsz, csak így tovább!

Majom (születési évek: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016):

Az energiáiról és eszéről ismert Majomra különösen jó év vár, már csak azért is, mert erős kapocs köti az idei év állatövéhez, a Sárkányhoz. Izgalmas és szerencsét hozó éve lesz, ami könnyen lehet, hogy extra kreatív ötletekben jelentkezik majd. Persze ez nem azt jelenti, hogy a Majom évének szülöttei ne néznének szembe kihívásokkal az idén. A kérdés sokkal inkább az, hogyan tudják majd kezelni ezeket az akadályokat.

Patkány (születési évek: 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020):

A kínai zodiákus első jegyét az esze jellemzi legfőképp, az év számára a gyarapodásról szól majd, legyen ez akár szellemi-, akár anyagi növekedés. Ez nem csoda, hiszen a Fa Sárkány évében több lehetősége is akad eszének köszönhetően, melyek közt akad majd egy-két igazán különleges is. Ráadásul a Patkány évének szülöttei könnyedén alkalmazkodnak a helyzethez, legyen az bármilyen kacifántos is. Az idei évben kiváltképp hallgatnod kell az ösztöneidre, és akkor minden rendben lesz!

Ők lesznek tehát azok, akik bármit elérhetnek, akármit is szeretnének majd - írja a Ripost.