Világszerte milliók várják: hatalmas energiák szabadulnak fel 2024-ben a kínai horoszkóp szerint

Vészesen közeleg az év vége, ami egyben az új év kezdetét is jelzi, mely sokaknak ígér változásokat: ki a szerelmi életében, ki a karrierjében, netán céljai elérése tekintetében teljesedhet ki. Noha a kínai új év még odébb van, az ugyanis majd csak 2024. február 10-én veszi kezdetét, nem árt már most felkészülnünk rá, mit hoz majd el az életünkbe a Fa Sárkány éve. Az Astronet segítségével mutatjuk be, mire számíts jövőre!

Februárban érkezik a Sárkány éve Fotó: Pexels

Ezt hozza el a Fa Sárkány éve 2024-ben

A kínai asztrológia szerint a sárkány tavasszal az égig szökik, repül felhőkön túl, míg ősszel lebukik az óceánok legmélyére. Ezért ébredése a földi energia megújhodását jelzi. Mint szimbólum, a jóság, bátorság, következetesség, kitartás megtestesítőjeként tekintenek rá. És hogy mit hoz a Fa Sárkány éve a 2024-es évben? Gyors energiák, nagy változások – ez biztosan jellemző lesz a következő esztendőre. Ráadásul ezek az energiák, ezek a változások a mi hasznunkat szolgálják majd, azaz nagy reményekkel tekinthetünk a jövő felé.

Mind egyéni, mind világszinten nagy változások, javulások várhatóak, ugyanakkor mivel a Sárkány a szenvedély szimbóluma is, nem biztos, hogy minden átmenet békés lesz.

Az öt őselem (Fa, Tűz, Föld, Víz, Fém) közül a Fa pedig a növekedést, előrehaladást szimbolizálja – ugyanakkor elemként a Tűz elem anyja, így könnyen lángra lobbanhat a szenvedélyt a Fa Sárkány évében.

Az év szerencseszámai a 8, a 14 és a 21 lesznek: ezekhez mágikus erő kapcsolódik majd, így egész évben ezek köré a dátumok köré csoportosítsd a legfontosabb eseményeket!