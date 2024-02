Hamarosan belép a Föld a Sárkány évébe: így készítsük fel magunkat a 2024-es évre

A Fa Sárkány éve február 10-én veszi kezdetét, melyet sokan várnak már. A Sárkány a legkedvezőbb állat a horoszkóp szerint: erőt, bölcsességet, szerencsét és jólétet képvisel. Most a fa elemhez kapcsolódik, ami stabilitást, őszinteséget és kreativitást jelképez. A kínai horoszkóp szerint olyan változások kezdődnek február 10-én, amik pozitív irányban befolyásolják a sorsot. De hogy mi vár az egyes csillagjegyekre? Az astronet.hu összegyűjtötte!

Fotó: Wikipedia

Patkány

Patkány évek: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Szerencsés vagy, mert egy nagyon jó évre számíthatsz. Számodra a Sárkány energiák csupa kedvező változást, jó fejleményt indítanak el. A Patkány az első és legokosabb a 12 kínai állatöv jegy közül. A bölcsesség, kreativitás és találékonyság tulajdonságaival rendelkezik. Ezeket most remekül tudod kamatoztatni minden területen. A szerelemben örömteli fordulatok jönnek. Szóba jöhet összeköltözés, váratlan, de annál örömtelibb gyermekáldás, vagy hogy a párod új lehetőséget kap, és ez téged is minden téren érint.

Bivaly

Bivaly évek: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Csupa jó fordulatra számíthatsz, de néha azért gyors lehet a tempó. Te a stabilitást szereted, és a Sárkány éve időnként túl mozgalmas neked. Ennek ellenére mégsem fog nehezedre esni az alkalmazkodás, mert hamar rájössz, hogy csupa jó változás történik veled. A szerelemben: az ősz elhozza neked a lelki társat! Ha párkapcsolatban élsz, akkor most javítanod kell a kommunikáción, de ezt leszámítva tökéletesen megértitek egymást. Pénzügyekben nagyon komoly javulást mutatnak az égi folyamatok.

Tigris

Tigris évek: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Bár érzelmi hullámvasutat és szenvedélyt jelez a horoszkóp, őszre megérkezik a stabilitás is az életedbe. A legkiemelkedőbb terület, ahova a legtöbb kedvező hatás irányul: a pénz. A másik jó hír, hogy egész évben jellemző lesz rád, hogy bármerre is jársz, bármivel is próbálkozol, kitűnsz a tömegből. Nagyon erőteljes kisugárzásod van, és most nagyon népszerű és sikeres leszel – a szerelemben is. Most tiéd a döntés a párkapcsolatban!

Nyúl

Nyúl évek: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 és 2023

A Sárkány karizmájáról és erejéről ismert, míg a Nyúl érzékenyebb és óvatosabb. 2024-ben az lesz az egyik feladatod, hogy megtaláld az egyensúlyt saját óvatosságod, kedves, lágy természeted, és a Sárkány dinamikus energiája között. Ha ez sikerül, akkor sikeres év lesz szerelemben, munkában, pénzügyekben! Komoly segítőid lesznek, akik a munkában, pénz területén egyengetik az utadat. Szingliként rátalálsz a nagy szerelemre.

Sárkány

Sárkány évek: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 és 2024

A Sárkány év és a jegy energiái a stabilitást, a harmóniát és a nagylelkűséget támogatják, ugyanakkor ez az esztendő hozhat kihívásokat is – de csupa olyat, ami előrevisz! Te leszel az idei év legnagyobb nyertese. A kezedbe veszed a sorsod, és most minden esélyed meglesz rá, hogy komoly pénzeket keress. Ez az esztendő fellendíti a Sárkány karrierjét, kivívod mások csodálatát és tiszteletét. Anyagilag ennek nagyon meglesz a hozadéka, de fontos, hogy mindig megőrizd a józan eszed. A szerelemben nagy szenvedély vár.

Kígyó

Kígyó évek: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 és 2025

Nagyszerű évre számíthatsz, komoly lehetőségekkel. Most megmutathatod magad a világnak. Lesznek kihívások, de te könnyedén veszed az akadályokat. Lenyűgöző és vonzó személyiség vagy, aki tudja, hogyan kell élvezni az életet és boldoggá tenni másokat, amiben ráadásul a jó szerencse is segít. Hatalmas intuícióval vagy megáldva, ami segít abban, hogy bárki másnál jobban megértsd a párodat. Ez idén segít a kisebb-nagyobb kihívások alatt is megtartani a harmóniát. A megérzéseid a munkában is jól elvezérelnek.

Ló

Ló évek: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 és 2026

Ha szingli vagy, akkor ez az év hozhatja el számodra azt a társat, akivel már egy életre tervezhetsz. Családalapítás is lehetséges! Kiváló leszel a munkában. Az intuíciódra hagyatkozol, nem pedig a hagyományos módszereket követsz, és milyen jól teszed: így nincs megoldhatatlan probléma számodra. A kínai horoszkóp szerint kivételes időszak elé néz a Ló jegy szülötte 2024-ben: egy új, szerencsés ciklus indul el az életében.

Kecske

Kecske évek: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 és 2027

A Kecske a nyolcadik jegy, és a Föld eleméhez kapcsolódik. Idén a Sárkány éve van, ami magával hozza a Fa elemet – ez kiegészíti és táplálja a Kecske Föld elemét. Ennek eredményeként a Kecskék azt tapasztalhatják, hogy rengeteg energiájuk és inspirációjuk van, ami most ráadásul nagy szerencsével is párosul. Nagyot lépsz előre, fejlődsz és boldogságot hozó események várhatóak minden területen!

Majom

Majom évek: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 és 2028

A Majom okos és kreatív, és nagy szövetséget ápol az ide év urával, a Sárkánnyal. Ez közös látásmódot jelent a pénzről, az üzletről és a karrierről. A 2024-es Fa Sárkány éve javítani fogja a Majmok képességeit, és több szerencsét hoz nekik a pénzben. Most megalapozhatod a következő évek anyagi biztonságát. Ami a szerelmet illeti: érzelmileg érettebbé válsz, sokkal jobban kommunikálsz, ami kiegyensúlyozottá teszi a kapcsolatot. Ha szingli vagy, akkor egy lenyűgöző emberrel ismerkedsz meg.

Kakas

Kakas évek: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 és 2029

2024-ben a Sárkány védelmét élvezheted: gyakorlatilag nem tudsz rosszul dönteni, mert minden helyzetből győzedelmesek kerülhetsz ki – a titok az, hogy higgy a megérzéseidnek. Előléptetés, fizetésemelés várható. A szerelemben is hallgass az intuíciódra! Most adott a lehetőség, hogy minden félreértést megoldj a párkapcsolatban, amit ebben az időszakban érzelmi kölcsönösség és közös célok jellemeznek. A Sárkány éve tökéletes a családbővítésre, családalapításra, vagy új otthonba kötözésre is.

Kutya

Kutya évek:1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 és 2030

Idén zökkenőmentes lesz a kommunikáció az ellenkező nemmel. Sok ismerkedést, felélénkülő társasági életet mutatnak az égi folyamatok. Nagyon jó energiák hatnak a szerelmi életedre, és ha kialakulóban van egy kapcsolat, váratlan eljegyzésre is számíthatsz az év második felében. A pénzügyeid lassan, de annál biztosabban javulnak, és a szerencséd is megnyilvánul. Arra kell csak figyelned, hogy kerüld a kockázatos pénzügyi döntéseket.

Disznó

Disznó évek: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 és 2031

Izgalmas és nagy átalakulást hozó évnek nézel elébe. Képességeid és elszántságod kiválólehetőségeket hoznak számodra, és a Fa Sárkány energiái mindenben támogatnak. A korábban elkezdődött folyamatok beérnek ebben az esztendőben, és te most arathatod le a gyümölcsöket. Kiugróan jó lehetőségek, szerencse és szenvedély – ha a Disznó jegyében születtél, szuper év vár rád.