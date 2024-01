Idd ezeket a teákat, és csak úgy olvad le rólad a zsír

A hideg, ködös napokon még azok is szívesen kortyolgatnak egy-egy csésze forró teát, akik egyébként nem rajonganak a világ egyik legnépszerűbb italáért. A finom teákat nemcsak testet és lelket melengető hatásuk miatt érdemes fogyasztani, hanem azért is, mert segítenek az egészség megőrzésében is - írja a DiétaésFitnesz.hu.

Nem semmi hatása van a megfelelő teáknak

ZÖLD TEA

Gazdag antioxidánsokban, amelyek gátolják a rákos sejtek kialakulását. Népszerű a diétázók körében is, mert jótékonyan hat az emésztésre, a zsírok lebontására, így segítve a fogyást. Csökkenti a koleszterinszintet, a vérnyomást, védi az érrendszert. Fogyasztása cukorbetegek számára kimondottan ajánlott, mert tolerálja a cukorterhelést, inzulintermelésre serkenti a szervezetet, védi az inzulintermelő szöveteket és pozitívan hat a hasnyálmirigyre.

ROOIBOS TEA

Jellegzetes ízű tea. Gazdag kalciumban, fluorban, cinkben, magnéziumban, mangánban és rézben. Lassítja az öregedés folyamatát, védi a sejteket, segíti a regenerálódásukat. Élénkítő hatású, pedig koffeinmentes. Serkenti az emésztést, kiváló hasnyálmirigy-bántalmakra, prosztatagyulladásra. Rendszeres fogyasztásával enyhíthetők az asztma és az allergia tünetei, a pattanásos bőr állapota pedig javul.

KAMILLATEA

Nagy klasszikus, amit az íze miatt sajnos sokan nem szeretnek. Segíti az emésztést, gyulladáscsökkentő hatású, enyhíti a gyomorfájdalmat, görcsöket. Stressz ellen is kiváló. A téli időszakban érdemes kamillás gőzöléssel csillapítani a megfázás tüneteit: tisztítja az orrot, a tüdőt, jótékonyan hat a köhögésre.