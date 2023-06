Így maradhatsz kortalan 40 felett is

Ez pedig mindig is így lesz, hiába szeretnénk szétválasztani, és míg a belső szépség megalkotása az egy bonyolultabb folyamat, addig a külsőn szerencsére néhány tuti praktikával gyorsan segíthetünk, különösen, ha már negyven felett van az ember.

Fontos a belső szépség ápolása, ugyanakkor a külsőt sem érdemes elhanyagolni Fotó: Pexels

A She Life írásában pedig elárulja nekünk, hogy milyen trükkökkel tudjuk feldobni a külsőnket.

1. Az egyik legfontosabb az arcbőr ápolása

Ezt senki sem úszhatja meg, a sminket igenis minden este le kell mosni! Képzeljük csak el, hogy mit művelne a 45 felett amúgy is táguló pórusainkkal a lerakódott festék. A párnahuzatról már nem is beszélve… A lap írásában sminkeltávolításhoz a kókuszolajat tanácsolják, hiszen amellett, hogy olcsó és természetes még a problémás bőrre is kiváló. Ez az egyik legkíméletesebb módszer és még táplál is. Használat után elég csak vízzel leöblíteni az arcodat – így marad egy leheletnyi a bőrödön az olajból, ami ápolja a szemkörnyéket. A reggeli szépítkezés előtt kenjük be vékonyan az arcunkat mandulaolajos krémmel.

2. A kevesebb smink, néha több

Egy bizonyos kor felett a kevesebb több. Az alapfelszerelés legfontosabb darabja a megfelelő alapozó. Erre soha nem szabad sajnálni a pénzt, mert ebbe öltözteted az arcbőröd! Ezért nem mindegy, milyen alapanyagokból készült. Fontos, hogy ne legyen „maszkszerű”, mert kegyetlenül megmutatja az igazságot: beleül a ráncokba, és csak mélyíti, amit halványítani szeretnél. Érdemes beruházni egy jó primerbe, amiből éppen csak két csepp szükséges – írja a shelife.hu.

Bár sokan imádják a piros rúzst, tudomásul kell venni, hogy 45 felett ez már többet árt, mint használ. Halványbarna kontúrceruzát és természetes hatású rúzst használjunk helyette. A csillogó szájfényt is felejtsük el. A pirosítóval is csak óvatosan, a sminkre a koronát pedig szempillaspirál teszi fel, de ne vastagon, a pókláb még a fiataloknak sem áll jól.

3. Játszunk a hajszínnel

Sokszor halljuk innen-onnan, hogy az idő múlásával érdemes minél világosabb hajszínárnyalatot használnunk. A sötét tónusok ugyanis markánsabbá teszik az amúgy is karakteresebbé váló arcot. Persze, ez nem azt jelenti, hogy mindenki rohanjon magának platinaszőke hajat csináltatni, rengeteg a választási lehetőség, igyekezzünk megtalálni a számunkra legelőnyösebbet.

4. A szem a lélek tükre, a kéz pedig a koré

Ezen testrészünkön látszik leginkább az idő múlása, így ennek az ápolása nemhogy ajánlott, egyenesen kötelező! Negyven felett már inkább nevetséges a hosszú műkarom, inkább ízléses, diszkrét hosszúságú köröm javallott. Színek tekintetében mindenki az ízlése szerint válogat, de szerintem a felemás körmöket jobb meghagyni a fiataloknak - írják.

5. Figyeljünk a táplálkozásra

Még ha életünk során viszonylag egészséges életet is éltünk, a test akkor is öregedni fog. Talán pont 40 felett válik igazán fontossá, hogy odafigyeljünk a táplálkozásunkra is. Harmincöt évnyi pörkölt fogyasztás után ideje előnyben részesíteni a barna kenyeret és teljes kiőrlésű élelmiszereket, valamint a sovány húsokat, a salátákat és a gyümölcsöket. Ezekre pedig nem feltétlenül a fogyás céljából van szó, hanem az egészségesebb és hosszabb élet miatt is.