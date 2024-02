Csodás év vár erre a 4 csillagjegyre

Kígyó

Kígyó évek: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 és 2025

Csodálatos intuícióval vagy megáldva, ami segít abban, hogy bárki másnál jobban megértsd a párodat. Szinte olvasol a másik érzéseiben, lelkében. Most remekül tudod kamatoztatni ezt a képességedet, és nem csak a szerelemben. Nagyszerű évre számíthatsz, és most megmutathatod magad a világnak. A szerencse melléd pártol, amit sokszor megtapasztalsz majd.

Majom

Majom évek: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 és 2028

A Majom és a Sárkány energiái remekül passzolnak, és ez nagyon is termékeny időszakot jelez. Egyrészt a pénzügyekben leszel kiemelkedően szerencsés. Most megalapozhatod a következő évek anyagi biztonságát. Másrészt a szerelemben, magánéletben is nagyon szerencsés leszel, bár ez nem is annyira szerencse kérdése, mivel bőven teszel is érte: érzelmileg érettebbé válsz, sokkal jobban kommunikálsz, ami kiegyensúlyozottá teszi a kapcsolatot. Ha szingli vagy, akkor egy lenyűgöző emberrel ismerkedsz meg.