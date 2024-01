Bevonzod a szerencsét, ha kipróbálod a magyar boszorkány mágiáit

A legtöbbünk számára a farsang csupán könnyed szórakozást, mókás összejöveteleket jelent, amikor jelmezbe bújhatunk – írja a Fanny magazin. Ám sokkal mélyebb jelentősége is van, hiszen ilyenkor a telet búcsúztatjuk, és köszöntjük a tavaszt. Emellett a fény eljövetelét, a tüzet is jelképezi, nem véletlen, hogy ilyenkor szokás volt örömtüzeket gyújtani – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Mágikus szempontból ennek az időszaknak kiemelt jelentősége van, így érdemes bevetni egy különleges praktikát, ami segít abban, hogy valóra váljanak az idei álmaink Fotó: iszet.hu

A bujaság ideje

A farsangi maszkoknak és a különböző mulatságoknak mágikus szempontból is volt szerepük, ugyanis farsang idején minden szabad volt a szerelemben, így a szerelmi mágiákban is. Ez annak is köszönhető volt, hogy nem lehetett tudni, ki rejtőzik a maskarák alatt, így a bujaságnak sem volt következménye, ahogy könnyebb volt például megitatni a férfiakkal a szerelmi bájitalokat, amiket előszeretettel vetettek be a hölgyek akkoriban

Üdvözöljük a fényt!

A farsang mellett létezik egy másik ünnep, amikor szintén a telet búcsúztatjuk és köszöntjük a fény eljövetelét. Az Imbolc február elsejét megelőző nap sötétedéskor kezdődik és 2.-áig tart. Régen hagyomány volt ilyenkor örömtüzeket gyújtani, épp ahogy farsangkor is. Mivel ez úgymond a lezárás, és egy új kezdet időszaka, ezért érdemes ilyenkor különböző tisztító rituálékat végeznünk, de a jövendölési és termékenységi rítusok is ehhez az ünnephez tartoznak.

Kezdjünk neki a tisztításnak!

Mit tehetünk annak érdekében, hogy jobbá tegyük a mindennapi életünket, ha nem vagyunk annyira jártasak a mágia világában? Végezzünk el egy tisztító hatású rituálét, amit spirituális szakember segítsége nélkül is bárki biztonsággal meg tud tenni. Lehetőleg késő este kezdjünk neki.