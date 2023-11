Eljött a telihold: ezen az éjszakán megtisztulhatsz minden rossztól

A héten a telihold az ikrekbe lép, amivel elképesztő energiák szabadulnak el. Már most jól érezhető a telihold energiája, aminek köszönhetően most esélyt kapunk a gyógyulásra.

A 2023-as év egyfajta gyógyító állomás volt, de egyben ébredési ponti is. Ha valamikor, akkor most érdemes a dolgok és önmagunk legmélyére nézni. Ugyanis mindenki megérdemli az örömöt, a jólétet és azt, hogy teljesüljenek a céljai. Ám ha magunkat hátra soroljuk, akkor a világ is ezt fogja tükrözni. Ám most mindent meg tudunk változtatni.

2023. november 27-én Telihold lesz, ami elhozza számunkra a végső elengedést és megtisztulást. Persze ez a folyamat nem egy nap, nem egy pillanat alatt történik meg. A teljes megtisztuláshoz és elengedéshez idő kell, amihez az energiákat 2024 tavaszáig megkaptuk az univerzumtól – írj a Joportal. De ahhoz, hogy sikerrel járjunk ezen a napon, minden olyan dolgot el kell engedni, ami nem szolgál minket. Ilyen lehet például az önbizalomhiány, kisebbrendűségi érzés, negatív testkép, szomorúság, fájdalom, félelem vagy akár a harag is. De ilyen hátráltató tényező lehet akár egy ember, vagy egy élethelyzet is.

Több módszer is segítségünkre van, hogy felhasználjuk a telihold ősi energiát. Egy szakértő blogja segített nekünk elhozni a legjobban működő módszereket.

Gyertya és elengedés

A következő rituálé a rossz és kellemetlen dolgok elengedésében tud segíteni. Őseink a teliholdkor papírra vetették azt, amitől meg akartak szabadulni. Legyen az egy ártó személy vagy egy rossz tulajdonság, esetleg egy kellemetlen élethelyzet. A papírdarabot aztán egy fehér gyertya lángjában égették el.

Holdfürdő

Ha teliholdkor veszünk holdfürdőt az megtisztítja a női energiákat, elűzi a női betegségeket és elősegíti a gyógyulást. Sőt ilyenkor feloldhatjuk vele azokat a blokkokat, amik gátat szabtak a spirituális képességeknek és intuícióinknak. Ez a fajta megtisztulás pedig érzelmi méregtelenítést, egészséget, inspirációit, és az intuíció felébredését fogja eredményezni. Ehhez nem kell mást tenned, mint a hold fényébe állni és elképzelni, ahogy a sugarak átmossák a testedet és lelkedet.

Ima a holdhoz

A telihold energiáit úgy is felhasználhatjuk, ha csak leülünk egy plédre, székre vagy kiállunk a hold elé és megkérjük az égitestet, hogy legyen a segítségünkre. Bár ha nem vagy ennyire spirituális elég, ha csak a rossz dolgok elengedésére koncentrálsz, vagy akár ki is mondhatod szavakkal azokat a dolgokat, amiket szeretnéd, hogy eltűnjenek az életedből. Ilyenkor olyan erős energiák szabadulnak fel, hogy akár az elengedett dolgok helyére újakat is kérhetünk.