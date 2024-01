Bolygóháromszögbe lép a Föld: elképesztő erők szabadulnak erre a három csillagjegyre

Január 27-től 30-ig föld jegyben járó bolygók egy hatalmas háromszöget alkotnak az égen, és ezzel védőhálót képeznek. Székelyhidi Ágnes asztrológus horoszkópjából megtudhatod, hogyan hat ez rád! Ez a Föld bolygóháromszög egy egyenlő oldalú háromszög, ami az asztrológiában a legszerencsésebb fényszögalakzat. A 3 oldal 3 trigon, ami véd, támogat, sikert ígér. A háromszög 3 csúcsán a 10-ből 5 bolygó van, ami a bolygóháromszög jelentőségét erősíti - írja az Asztronet.

Bikában Jupiter és Uránusz Szűzben Hold Bakban Merkúr és Mars

Elsősorban, de nem csak a föld jegyben születetteknek kedvező. Rendkívüli módon most eltérünk a szokásos sorrendtől, és csoportonként nézzük végig, hogy kinek, miben lesz/lehet szerencséje, ill. miről szól a védőháló.

Nagyon fontos figyelni a felszabaduló energiákra / Fotó: Pixabay

FÖLD: Bika, Szűz, Bak

Amennyiben te a Bika, a Szűz, vagy a Bak jelében születtél, igazán szerencsésnek érezheted magadat. Ne lepődj meg, ha az irigyeid száma hirtelen megsokszorozódik! De ne törődj velük! Hiszen irigyek mindig voltak, vannak, és lesznek. A hatalmas bolygóháromszög téged védőhálóként óv, és közben sikereket garantál. Vedd ezt komolyan, és ne engedd be a kétségeket! A bolygók valójában nem csinálnak semmit. Csupán lehetőségekre világítanak rá, amelyekkel élhetsz. De nélküled nem történik meg semmi. Hasonlatos ez egy fotocellás ajtóhoz: a bolygók felhívják a figyelmedet az ajtóra, te odalépsz, kinyílik az ajtó, de neked kell eldöntened, hogy belépsz-e.

Ez a január végi bolygóháromszög testhezálló alkalmat szimbolizál. Szerencsére mind az 5 bolygó előre mozog, vagyis a jövővel tudsz foglalkozni. Kreativitásod szárnyal, millió ötleted van. Ezeket írd le, és tedd időrendi, ill. logikus sorrendbe! Apropó a logika, a ráció, a konkrétumok segítenek hozzá leginkább a sikerhez. Vagyis mindig állj meg, és a józan eszedre hagyatkozva döntsd el, hogy mivel érdemes foglalkoznod!

A bolygóháromszög 4 napon keresztül lesz az égen, ami azt jelenti, hogy ne várj, legyen időd a tervezésre! A kivitelezés történhet később. Azzal nem kell sietned.

Ezzel párhuzamosan figyelned kellene a tested jelzéseit is. Ha bármilyen testrészed, szerved fáj, szúr, lüktet, sajog, stb., akkor vedd komolyan, és találj összefüggést az aktuális problémáiddal! Ugyanis a tested most minden korábbinál gyorsabban jelez, ha nem a saját, sikerekhez vezető utadon jársz.

VÍZ: Rák, Skorpió, Halak

Amennyiben te a Rák, a Skorpió, vagy a Halak jelében születtél, akkor egyértelművé válik számodra, hogy tanulni nem csak érdemes, hanem élvezetes is. A bolygóháromszög olyan lehetőséget hoz eléd, ami végre érdekes tanulásról szól.

Egy ideje gondolkozol már azon, hogy képezni kellene magadat. Ez a nagyszerű égi alakzat megerősít abban, hogy itt az idő. A bolygóháromszög 4 napon keresztül lesz az égen, ami azt jelenti, hogy ne húzd az időt, járj utána! Érdemes olyan csoportokba bekapcsolódnod, ahol vannak olyanok, akik már rendelkeznek tapasztalattal. Tőlük konkrét élményeket gyűjthetsz be. Már csak azért is, mert a föld jegyekben járó bolygók pont a konkrét, pontos, tényszerű adatokkal tudnak segíteni neked.

Emellett utazás is izgat, lelkesít. Ebben a témában is keresd a realitást! Álmodozás helyett a tényekre hagyatkozz! Ez neked nem erősséged. De a bolygóháromszög abban is támogat, hogy olyan emberekkel fogj össze, akik nálad gyakorlatiasabban látják az életet.

Ne sajnáld, hogy a föld jegyekben járó bolygók azt a kényes kérdést is feszegetik, hogy mindez mennyibe kerül! Hiszen az anyagiasságnak nem csak túlzó oldala van. Vagyis jogos, hogy a költségekkel is számolnod kell.

TŰZ: Kos, Oroszlán, Nyilas

Amennyiben te a Kos, az Oroszlán, vagy a Nyilas jelében születtél, a bevételednek és/vagy a karrierednek nőnie kell. De ehhez fel kell emelned a fejedet, és körül kell nézned, mert kizárólag te tehetsz ezért.

Amennyiben te a Kos, az Oroszlán, vagy a Nyilas jelében születtél, a bevételednek és/vagy a karrierednek nőnie kell. De ehhez fel kell emelned a fejedet, és körül kell nézned, mert kizárólag te tehetsz ezért.

A 4 napos bolygóháromszög olyan lehetőséget hoz eléd, ami nagyot lendít az egzisztenciális helyzeteden.

Legyél reális, és tedd fel a kérdést magadnak, hogy a jelenlegi munkahelyeden merre haladsz! Amennyiben nem látsz fejlődésre, előrelépésre esélyt, keresned kell másik munkát. Nem jó, ha megrekedsz, mert fejlődés nélkül elkerülhetetlen, hogy visszacsússz. És ezt nem az infláció szorongatása miatt kell tenned. Hanem önmagad miatt. Bár sokan panaszkodnak, és valóban őrületes tempóban és mértékben nőnek az árak, drágul az élet, de téged ne az elégedetlenség hajtson előre! Motivációt az önértékelésedből meríts! Te ebben utolérhetetlenül jó vagy.

Emellett erőt kéne venned magadon, és oda kéne állnod a főnököd elé, hogy egy szakmai kérdésben közös nevezőre jussatok. Ha nem támadóan lépsz fel, hanem kérdezel, több sikerre számíthatsz. Tudd, hogy a jövőd és a fizetésed múlik azon, hogy meg tudtok-e egyezni! A föld jegyekben járó bolygók azt javasolják, hogy maradj tárgyszerű, és ne hagyd, hogy indulatok keveredjenek a mondókádba!

LEVEGŐ: Ikrek, Mérleg, Vízöntő

Amennyiben te az Ikrek, a Mérleg, vagy a Vízöntő jelében születtél, családi és/vagy ingatlan ügyek, költségek, befektetések kerülnek terítékre. Ez nem újdonság. Keresed a megoldást hetek, hónapok óta. A január végi bolygóháromszög konkrét kiutat mutat meg.

Amennyiben te az Ikrek, a Mérleg, vagy a Vízöntő jelében születtél, családi és/vagy ingatlan ügyek, költségek, befektetések kerülnek terítékre. Ez nem újdonság. Keresed a megoldást hetek, hónapok óta. A január végi bolygóháromszög konkrét kiutat mutat meg.

Úgy tűnik, nem úszod meg kiadás nélkül. De ne sajnáld a pénzt, mert ez valójában egy befektetés, ami nagyon is megéri. Ezt a bolygóháromszög garantálja, ami védőhálóként vigyáz rád és a számodra fontos emberekre, ügyekre.

Könnyen lehet, hogy el kell engedned valamilyen elképzelésedet, elvárásodat. Ha ragaszkodsz régi elveidhez, nem fog sikerülni. Sokszor hallottál már arról, hogy amit el tudsz engedni, azt hamarosan megkapod. Olykor nem pénzt kell kiadnod ahhoz, hogy végre sikerüljön valami, hanem ki kell engedned a kezedből az irányítást. Akkor is, ha ez félelmetesnek tűnik. Itt az ideje, hogy kipróbáld milyen, ha rábízod magad a sors jóindulatára.

Biztos, hogy az elmúlt időben többször megfordult a fejedben, hogy nem kéne bajlódnod az otthonod felújításával, hanem egyszerűen el kéne költöznöd. A hatalmas bolygóháromszög segít, hogy jól dönts.

Január 27 és 30 között megvilágosodhatsz. Az is jó hír, hogy ez most reális és konkrét szempontok alapján történik. Ebben te nem vagy túl jó. Hiszen hajlamos vagy gondolkodni, beszélni, és a kivitelezést átengeded másoknak.