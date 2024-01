Készítsd fel a szívedet: nagy változás következik ennek a három csillagjegynek a szerelmi életében

2024 a Nap éve, ami a beteljesülés, a boldolgság ideje. 4 csillagjegyre biztosan rátalál a nagybetűs szerelem a következő esztendőben - írja az Astronet. Lássuk, kik ők!

Ezekre a csillagjegyekre talál rá idén a szerelem / Fotó: Pexels

Bika

Ha szingli vagy, jól érzed, hogy készen állsz a szerelemre. Na nem úgy, ahogy a környezetedben gondolják, mintegy csettintésre, hanem valódi mély lelki éréssel. Kész vagy elköteleződni valaki mellett, de nem éred be akárkivel, és milyen jól is teszed! Az év második felében fogsz találkozni azzal a személlyel, aki a mindent elsöprő nagy szerelmet jelenti neked.

Mérleg

Bár egyébként nagyon is aktívan keresed a párod, mostanság épp elcsendesedik ez benned, és a fókuszod is másra tevődik át. Jobban leköt a munka, a barátok, a szellemi fejlődés. De persze milyen a sors, épp amikor letennél róla, lép be az életedbe a nagy szerelem, és alaposan felforgat mindent. Március 20. és június 8. között tuti, hogy átértékeled az év eleji döntésedet.

Nyilas

Május 26-án a bolygód, a Jupiter belép az Ikrekbe, és innentől kezdve a népszerűséged az egekben lesz. Nagyon sokan fognak vonzódni hozzád, és bepróbálkoznak olyanok is, akikről nem is gondoltad. A sok-sok jelentkező között lesz az az egy, aki az igaz szerelmet hozza el számodra.

Bak

A Plútó 2024-ben hatalmas változásokat hoz az életedbe. Ennek része az is, hogy miközben a Vízöntő és a Bak jegyének határán billeg, te is hol passzívnak, hol aktívnak érzed magad, hol vágysz a szerelemre, hol úgy érzed, jobb egyedül. Ennek a huzavonának vethet véget egy találkozás nyáron, ami elhozza neked a nagy szerelmet. Ennek csupán egyetlen feltétele van: vedd észre az illetőt és adj esélyt neki!